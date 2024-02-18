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明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

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明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

編譯盧思綸／即時報導
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，明尼蘇達州第一大城明尼亞波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴案件遭嫌犯槍擊，造成2名員警及1名消防人員殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。

北美中部時間18日凌晨1點50分，明尼亞波利斯（Minneapolis）警方獲報，南方15英里的伯恩斯維爾（Burnsville）傳出家暴，1名男子持械將家人困在屋內，警方抵達現場後隨即與該嫌陷入槍戰，嫌犯「從屋內不同位置」開槍，造成2名員警及1名消防人員中彈身亡，1名員警送醫搶救後並無立即生命危險，而嫌犯也已經死亡，但尚未確認身分。

而屋內家屬均安全獲救，全部共7名孩童，年齡介於2歲至15歲。

殉職警消人員分別為27歲的艾姆史贊德（Paul Elmstrand）、路格和（Matthew Ruge）40歲的芬賽斯（Adam Finseth）。

當局表示，事後從該嫌家中起出「若干槍枝和大量彈藥」。

接下來當局將從員警身上的密錄器進一步了解駁火經過，法醫也將針對嫌犯進行屍檢。

家暴 明尼蘇達州 槍擊

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