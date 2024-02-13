槍案後引發關注 微笑傳教士打造全美第3大教會
牧師歐斯汀(Joel Osteen)原本就是美國宗教界知名的傳教士，但位於休士頓的湖木教會(Lakewood Church)11日爆發槍擊事件後，讓這位以燦爛笑容、捲髮和廣受歡迎基督教品牌聞名的牧師，更進一步引起全國關注。
湖木教會係由歐斯汀的父親創辦，1999年父親去世後，改由歐斯汀接手，憑靠口才辨給的布道方式吸引四面八方的信眾前來，把教會的規模擴大成為號稱全美第三大教會，歐斯汀的電視布道也在全球100個國家播出。
歐斯汀繼承父業，將德州湖木教會(Lakewood Church)的會眾規模擴大了近五倍；現年60歲的他，仍每周定期在一個體育場規模的教會向約4萬5000人布道；他的著作Your Best Life Now: 7 Steps to Living Your Full Potential則售出近300萬冊。
根據尼爾森媒體研究公司(Nielsen Media Research)，在2000年代中期，看過歐斯汀電視布道的人數，比美國任何一名牧師都多，高達95%家庭都看過。
歐斯汀的布道在多年來吸引了來自各個種族的信徒，從白人、非裔到西班牙裔，這種多樣性是全國多數教堂中少見的。
綽號「微笑傳教士」的歐斯汀在2004年告訴美聯社(Associated Press)，他的希望和鼓勵訊息「引起了人們的共鳴」；但他過於注重在讓人感覺良好的訊息而非是激烈的講道，而受到批評。
維多利亞休士頓大學(University of Houston-Victoria)傳播學教授沃德(Mark Ward Sr.)指出：「歐斯汀遵循的是稱為『成功神學』(prosperity gospel)的福音派(evangelical)基督教，該派相信跟隨上帝會給那些獻身於他的追隨者帶來回報。」
沃德12日告訴美聯社：「如果你夠虔誠，上帝就會祝福你，你會受益，並過上最好的生活；這對白人和非裔來說，都是個非常有吸引力的信息。」
歐斯汀的超級教會11日發生槍擊案後，歐斯汀上在社群媒體X上告訴他的1000萬粉絲，說他的教會社群被「摧毀了」；他說：「面對如此黑暗，我們必須堅守信念，記住邪惡不會勝利；上帝會帶領我們度過最黑暗的時期； 我們將會一起克服這場悲劇，並致力在社區終相愛和支持彼此。」
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