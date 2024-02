槍案後引發關注 微笑傳教士打造全美第3大教會

湖木教會槍擊事件讓繼承父業掌理這所教會的牧師歐斯汀進一步引起全國關注。(美聯社)

牧師歐斯汀(Joel Osteen)原本就是美國宗教界知名的傳教士,但位於休士頓 的湖木教會(Lakewood Church)11日爆發槍擊 事件後,讓這位以燦爛笑容、捲髮和廣受歡迎基督教品牌聞名的牧師,更進一步引起全國關注。

湖木教會係由歐斯汀的父親創辦,1999年父親去世後,改由歐斯汀接手,憑靠口才辨給的布道方式吸引四面八方的信眾前來,把教會的規模擴大成為號稱全美第三大教會,歐斯汀的電視布道也在全球100個國家播出。

歐斯汀繼承父業,將德州湖木教會(Lakewood Church)的會眾規模擴大了近五倍;現年60歲的他,仍每周定期在一個體育場規模的教會向約4萬5000人布道;他的著作Your Best Life Now: 7 Steps to Living Your Full Potential則售出近300萬冊。

根據尼爾森媒體研究公司(Nielsen Media Research),在2000年代中期,看過歐斯汀電視布道的人數,比美國任何一名牧師都多,高達95%家庭都看過。

歐斯汀的布道在多年來吸引了來自各個種族的信徒,從白人、非裔 到西班牙裔,這種多樣性是全國多數教堂中少見的。

綽號「微笑傳教士」的歐斯汀在2004年告訴美聯社(Associated Press),他的希望和鼓勵訊息「引起了人們的共鳴」;但他過於注重在讓人感覺良好的訊息而非是激烈的講道,而受到批評。

維多利亞休士頓大學(University of Houston-Victoria)傳播學教授沃德(Mark Ward Sr.)指出:「歐斯汀遵循的是稱為『成功神學』(prosperity gospel)的福音派(evangelical)基督教,該派相信跟隨上帝會給那些獻身於他的追隨者帶來回報。」

沃德12日告訴美聯社:「如果你夠虔誠,上帝就會祝福你,你會受益,並過上最好的生活;這對白人和非裔來說,都是個非常有吸引力的信息。」