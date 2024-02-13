我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

槍案後引發關注 微笑傳教士打造全美第3大教會

編譯尤寶琪、俞仲慈／綜合報導
湖木教會槍擊事件讓繼承父業掌理這所教會的牧師歐斯汀進一步引起全國關注。(美聯社)
湖木教會槍擊事件讓繼承父業掌理這所教會的牧師歐斯汀進一步引起全國關注。(美聯社)

牧師歐斯汀(Joel Osteen)原本就是美國宗教界知名的傳教士，但位於休士頓的湖木教會(Lakewood Church)11日爆發槍擊事件後，讓這位以燦爛笑容、捲髮和廣受歡迎基督教品牌聞名的牧師，更進一步引起全國關注。

湖木教會係由歐斯汀的父親創辦，1999年父親去世後，改由歐斯汀接手，憑靠口才辨給的布道方式吸引四面八方的信眾前來，把教會的規模擴大成為號稱全美第三大教會，歐斯汀的電視布道也在全球100個國家播出。

歐斯汀繼承父業，將德州湖木教會(Lakewood Church)的會眾規模擴大了近五倍；現年60歲的他，仍每周定期在一個體育場規模的教會向約4萬5000人布道；他的著作Your Best Life Now: 7 Steps to Living Your Full Potential則售出近300萬冊。

根據尼爾森媒體研究公司(Nielsen Media Research)，在2000年代中期，看過歐斯汀電視布道的人數，比美國任何一名牧師都多，高達95%家庭都看過。

歐斯汀的布道在多年來吸引了來自各個種族的信徒，從白人、非裔到西班牙裔，這種多樣性是全國多數教堂中少見的。

綽號「微笑傳教士」的歐斯汀在2004年告訴美聯社(Associated Press)，他的希望和鼓勵訊息「引起了人們的共鳴」；但他過於注重在讓人感覺良好的訊息而非是激烈的講道，而受到批評。

維多利亞休士頓大學(University of Houston-Victoria)傳播學教授沃德(Mark Ward Sr.)指出：「歐斯汀遵循的是稱為『成功神學』(prosperity gospel)的福音派(evangelical)基督教，該派相信跟隨上帝會給那些獻身於他的追隨者帶來回報。」

沃德12日告訴美聯社：「如果你夠虔誠，上帝就會祝福你，你會受益，並過上最好的生活；這對白人和非裔來說，都是個非常有吸引力的信息。」

歐斯汀的超級教會11日發生槍擊案後，歐斯汀上在社群媒體X上告訴他的1000萬粉絲，說他的教會社群被「摧毀了」；他說：「面對如此黑暗，我們必須堅守信念，記住邪惡不會勝利；上帝會帶領我們度過最黑暗的時期； 我們將會一起克服這場悲劇，並致力在社區終相愛和支持彼此。」

歐斯汀(右)1999年接手湖木教會後，教友人數擴大近五倍，吸引了各個族裔信徒。圖...
歐斯汀(右)1999年接手湖木教會後，教友人數擴大近五倍，吸引了各個族裔信徒。圖為知名藝人威斯特(中)2019年11月在該教會聯合回答教友的問題。(美聯社)

非裔 休士頓 槍擊

上一則

奧州大麻農場4死槍案 華人兇手判囚終生

下一則

休士頓超級教會爆槍案 槍手遭當場擊斃
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

德州湖木教會爆槍擊案釀2傷 女凶嫌遭擊斃

德州湖木教會爆槍擊案釀2傷 女凶嫌遭擊斃
亞特蘭大第一華人浸信會教育中心獻堂典禮 教會領袖與會友一同見證兩層大樓正式啟用 將攜手更多社區服務

亞特蘭大第一華人浸信會教育中心獻堂典禮 教會領袖與會友一同見證兩層大樓正式啟用 將攜手更多社區服務
課桌椅要付租金 北卡小學教師「做生意」卻讓家長讚賞

課桌椅要付租金 北卡小學教師「做生意」卻讓家長讚賞
亞特蘭大第一華人浸信會教育中心 2月4日舉行獻堂典禮

亞特蘭大第一華人浸信會教育中心 2月4日舉行獻堂典禮

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。示意圖。（Pexels）

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

2024-02-07 17:45
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」