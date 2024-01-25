我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

買槍容易？肯州一銀行槍案倖存者怒告店家

編譯徐薏茹／綜合24日電
監視攝影畫面顯示25歲男子手持半自動步槍，擊碎肯塔基州路易維爾市老國家銀行的玻璃門，進入銀行大廳。這起槍擊案總共造成五死八傷。(路透)
監視攝影畫面顯示25歲男子手持半自動步槍，擊碎肯塔基州路易維爾市老國家銀行的玻璃門，進入銀行大廳。這起槍擊案總共造成五死八傷。(路透)

肯塔基州路易維爾市(Louisville)老國家銀行(Old National Bank)去年4月10日發生重大槍擊案，銀行前員工施特金(Connor Sturgeon)持AR-15型步槍入內開槍掃射，造成五死八傷，施特金最終遭警方擊斃；據稱，施特金曾在日記中記錄槍枝「很容易」購買，槍案倖存者及受害人家屬22日針對販售槍枝給施特金的商店提起訴訟。

這起在路易維爾提起的民事訴訟稱，槍械專賣店River City Firearms本應該對施特金更加警覺，當他在作案前六天購買槍枝時，就應該注意到危險信號。

根據路易維爾警方去年11月發布的報告，25歲的施特金患有心理疾病，並在日記中自稱「病得很重」。

訴訟指出，River City Firearms是一家獲得聯邦許可的槍械經銷商，代表該商店的賣家「受過訓練，以發現可能有不良意圖的人」；店內其他客戶稱，施特金對於槍枝所知甚少，在購買過程中顯得尷尬，訴訟指出，對於能合理判斷可能對他人構成危險的買家，該商店有「法律責任」拒絕出售商品。

訴訟稱，River City Firearms的店主應該明白，施特金購買的類AR-15型武器，「已經成為意圖造成大規模毀滅的年輕人的必選武器」。

施特金以762元購買了一支Radical Firearms公司生產的RF-15步槍、120發子彈、四個彈匣；根據他的日記，買槍的過程約45分鐘，他寫到：「說真的，我知道這是可行的，但這真的太荒謬了。」

River City Firearms未立即回應關於此訴訟的置評請求。

根據路易維爾警方的報告，施特金在約8分鐘期間擊發40多槍，調查員表示他對於如何操作武器似乎沒有明確的瞭解。

本訴訟的原告為已故受害人巴瑞克(Joshua Barrick)、圖特(James Tutt)的家屬，以及另外三名槍案倖存者。

肯塔基州 槍擊

上一則

汽車工會力挺連任 拜登打強心針 將續爭取獨立車工

下一則

15歲智障女遭性侵 賓州母告星巴克、校方等疏失
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

加州副州長康伊：加州槍枝安全 全國第一

加州副州長康伊：加州槍枝安全 全國第一
夏威夷新法 申請攜槍須經培訓 槍械教練也要重新認證

夏威夷新法 申請攜槍須經培訓 槍械教練也要重新認證
教堂山北卡大學中國留學生齊太磊殺教授前 2人曾爭吵

教堂山北卡大學中國留學生齊太磊殺教授前 2人曾爭吵
舊金山槍殺案 近半與幽靈槍有關

舊金山槍殺案 近半與幽靈槍有關

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54
2020年涉嫌跪壓非裔男子埃利斯致死的三名華盛頓州塔科馬市警局員警，去年12月獲判無罪，每人將獲得50萬元自願離職金。(美聯社)

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

2024-01-17 22:54
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討