買槍容易？肯州一銀行槍案倖存者怒告店家

監視攝影畫面顯示25歲男子手持半自動步槍，擊碎肯塔基州路易維爾市老國家銀行的玻璃門，進入銀行大廳。這起槍擊案總共造成五死八傷。(路透)

肯塔基州 路易維爾市(Louisville)老國家銀行(Old National Bank)去年4月10日發生重大槍擊 案，銀行前員工施特金(Connor Sturgeon)持AR-15型步槍入內開槍掃射，造成五死八傷，施特金最終遭警方擊斃；據稱，施特金曾在日記中記錄槍枝「很容易」購買，槍案倖存者及受害人家屬22日針對販售槍枝給施特金的商店提起訴訟。

這起在路易維爾提起的民事訴訟稱，槍械專賣店River City Firearms本應該對施特金更加警覺，當他在作案前六天購買槍枝時，就應該注意到危險信號。

根據路易維爾警方去年11月發布的報告，25歲的施特金患有心理疾病，並在日記中自稱「病得很重」。

訴訟指出，River City Firearms是一家獲得聯邦許可的槍械經銷商，代表該商店的賣家「受過訓練，以發現可能有不良意圖的人」；店內其他客戶稱，施特金對於槍枝所知甚少，在購買過程中顯得尷尬，訴訟指出，對於能合理判斷可能對他人構成危險的買家，該商店有「法律責任」拒絕出售商品。

訴訟稱，River City Firearms的店主應該明白，施特金購買的類AR-15型武器，「已經成為意圖造成大規模毀滅的年輕人的必選武器」。

施特金以762元購買了一支Radical Firearms公司生產的RF-15步槍、120發子彈、四個彈匣；根據他的日記，買槍的過程約45分鐘，他寫到：「說真的，我知道這是可行的，但這真的太荒謬了。」

River City Firearms未立即回應關於此訴訟的置評請求。

根據路易維爾警方的報告，施特金在約8分鐘期間擊發40多槍，調查員表示他對於如何操作武器似乎沒有明確的瞭解。

本訴訟的原告為已故受害人巴瑞克(Joshua Barrick)、圖特(James Tutt)的家屬，以及另外三名槍案倖存者。