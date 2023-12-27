佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

兄弟倆因聖誕禮物起衝突，23歲大姊鮑德溫慘遭波及被射殺身亡，獨留兩名幼子。（取材自臉書）

佛羅里達州平安夜傳出一起家庭悲劇，15歲的哥哥因不滿母親送14歲的弟弟比較多聖誕禮物，而與弟弟起衝突，弟弟隨後掏槍並試圖向哥哥開槍，過程中兩人的23歲姊姊企圖勸架，結果遭到波及，遭弟弟射殺身亡，哥哥隨後也朝弟弟開槍，弟弟送醫後情況穩定，沒有生命危險。

華盛頓郵報等媒體報導，佛州 平內拉斯郡（Pinellas County）警長瓜爾提利（Bob Gualtieri）27日表示，這三名姊弟在平安夜這天與母親一同外出採購聖誕節 禮物，其中23歲的大姊鮑德溫（Abrielle Baldwin）還帶著自己6歲和11個月大的孩子。

當選購完禮物從商店前往位在拉哥（largo）的祖母家時，一家人仍在爭吵，14歲的小弟達馬庫斯（Damarcus Coley）竟掏出了一把半自動手槍，站在門口用槍指著哥哥達庫斯（Darcus Coley），揚言要朝他頭部開槍，隨後又要哥哥和他打一場。

哥哥說不想打架，並要求弟弟離開家。他們的叔叔和和大姊鮑德溫試圖勸架，說「你們都該放下那些事，好好過個聖誕節嘛」。

本在氣頭上的弟弟則威脅大姊鮑德溫要開槍射殺她和其孩子，隨後於24日下午1時45分朝鮑德溫胸部開了一槍，鮑德溫倒地，她用背帶繫住的孩子也隨同一起倒下，所幸嬰兒沒有受傷。

槍擊事件發生後沒多久，15歲大弟便拿出自己的另一把手槍趕來，並朝弟弟腹部開槍，接著把槍扔到附近住戶的庭院裡，逃往其他親戚家。

大姊鮑德溫不治身亡，14歲小弟接受手術後狀況穩定，已被送往佛州少年司法部 （Florida Department of Juvenile Justice）看管，被控一級謀殺、虐待兒童、非法持有槍枝，檢方正在考慮是否將他視為成人犯起訴。大弟被捕時，揚言會做出自殘舉動，後來被送往精神病院看管，有待精神機構評估，目前被控犯下一級謀殺及毀損物證等罪嫌。

警長瓜爾提利表示，這對兄弟倆前科累累，兩人一直攜帶都有攜帶槍枝，今年稍早才因多起汽車竊盜案被捕。