我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

編譯徐榆涵／即時報導
兄弟倆因聖誕禮物起衝突，23歲大姊鮑德溫慘遭波及被射殺身亡，獨留兩名幼子。（取材自臉書）
兄弟倆因聖誕禮物起衝突，23歲大姊鮑德溫慘遭波及被射殺身亡，獨留兩名幼子。（取材自臉書）

佛羅里達州平安夜傳出一起家庭悲劇，15歲的哥哥因不滿母親送14歲的弟弟比較多聖誕禮物，而與弟弟起衝突，弟弟隨後掏槍並試圖向哥哥開槍，過程中兩人的23歲姊姊企圖勸架，結果遭到波及，遭弟弟射殺身亡，哥哥隨後也朝弟弟開槍，弟弟送醫後情況穩定，沒有生命危險。

華盛頓郵報等媒體報導，佛州平內拉斯郡（Pinellas County）警長瓜爾提利（Bob Gualtieri）27日表示，這三名姊弟在平安夜這天與母親一同外出採購聖誕節禮物，其中23歲的大姊鮑德溫（Abrielle Baldwin）還帶著自己6歲和11個月大的孩子。

當選購完禮物從商店前往位在拉哥（largo）的祖母家時，一家人仍在爭吵，14歲的小弟達馬庫斯（Damarcus Coley）竟掏出了一把半自動手槍，站在門口用槍指著哥哥達庫斯（Darcus Coley），揚言要朝他頭部開槍，隨後又要哥哥和他打一場。

哥哥說不想打架，並要求弟弟離開家。他們的叔叔和和大姊鮑德溫試圖勸架，說「你們都該放下那些事，好好過個聖誕節嘛」。

本在氣頭上的弟弟則威脅大姊鮑德溫要開槍射殺她和其孩子，隨後於24日下午1時45分朝鮑德溫胸部開了一槍，鮑德溫倒地，她用背帶繫住的孩子也隨同一起倒下，所幸嬰兒沒有受傷。

槍擊事件發生後沒多久，15歲大弟便拿出自己的另一把手槍趕來，並朝弟弟腹部開槍，接著把槍扔到附近住戶的庭院裡，逃往其他親戚家。

大姊鮑德溫不治身亡，14歲小弟接受手術後狀況穩定，已被送往佛州少年司法部（Florida Department of Juvenile Justice）看管，被控一級謀殺、虐待兒童、非法持有槍枝，檢方正在考慮是否將他視為成人犯起訴。大弟被捕時，揚言會做出自殘舉動，後來被送往精神病院看管，有待精神機構評估，目前被控犯下一級謀殺及毀損物證等罪嫌。

警長瓜爾提利表示，這對兄弟倆前科累累，兩人一直攜帶都有攜帶槍枝，今年稍早才因多起汽車竊盜案被捕。

聖誕節 佛州 司法部

上一則

2021年以來第54次相挺 美國再軍援烏克蘭2.5億美元
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
美股聖誕慶祝行情過後... 分析師提醒慎防漲多回吐

美股聖誕慶祝行情過後... 分析師提醒慎防漲多回吐
英王室聖誕彌撒哈利一家缺席 威廉曬全家福

英王室聖誕彌撒哈利一家缺席 威廉曬全家福
香港聖誕長假出入境人次 連3天破百萬

香港聖誕長假出入境人次 連3天破百萬

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子