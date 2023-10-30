萬聖節周末至少12起大規模槍案 逾11死、70多人傷

萬聖節周末全美發生12起大規模槍擊案。圖為佛州坦帕的宜博市29日發生造成兩人死亡、18人受傷的槍擊案後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

非營利調查機構「槍枝暴力檔案庫」(Gun Violence Archive)數據顯示，萬聖節 周末不平靜，27日至29日，佛羅里達州、伊利諾州、德州 和印第安納州等地通報至少12起大規模槍擊 事件，造成至少11人死亡、70多人受傷。

「槍枝暴力檔案庫」統計，全美今年已發生逾500起涉及四人(或以上)受害者傷亡的大規模槍擊案(mass shooting)，這是美國連續第三年在11月前跨越此數字，其中25日發生在緬因州的連環槍案則是今年以來死傷最慘重的槍擊案。

警方表示，佛州坦帕的宜博市(Ybor City)29日清晨3時發生兩個團體慶祝萬聖節卻變調為槍戰的事件，造成兩人死亡、至少18人受傷。

死者年齡分別為14歲和22歲，傷者則包括多名警察，這起事件波及數百名無辜民眾。

坦帕警方已逮捕22歲的菲利浦斯(Tyrell Stephen Phillips)，他被控二級謀殺罪。

另外，伊利諾州的芝加哥市29日清晨1時發生大規模槍擊案，造成15人受傷，傷者年齡從26歲到53歲不等，其中兩人重傷；芝加哥29日許發生另一起槍擊案，造成四人住院治療，其中一人命危。

此外，德州特克薩卡納(Texarkana)28日晚間9時發生大規模槍擊事件，造成三人死亡、三人受傷，傷者為兩男一女，死傷者的年紀從19歲到31歲不等。

警方表示，「這起事件始於兩名男子的揮拳相向，至少兩名男子隨後開槍」，警方已鎖定涉嫌開槍的其中一名20歲嫌犯華倫(Breoskii Warren)。

另在印州的印第安納波利斯也發生造成一死九傷的槍擊案，警方獲報聽到槍聲到場後，看到一群人鳥獸散。