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密蘇里州堪薩斯市凌晨2起槍案 多人死傷

中央社／密蘇里州堪薩斯市25日綜合外電報導
密蘇里州堪薩斯市同一區域今天凌晨接連發生兩起槍擊案，造成多人死傷。（取材自推特）
密蘇里州堪薩斯市同一區域今天凌晨接連發生兩起槍擊案，造成多人死傷。（取材自推特）

密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）同一區域今天凌晨接連發生兩起槍擊案，造成多人死傷。警方正在調查當中，但確切傷亡數字還不清楚。

美聯社引述當地電視台KSHB-TV報導，堪薩斯市警察局先後在今天凌晨3時和4時30分左右兩度出動，前往處理展望大道（Prospect Avenue）發生槍擊事件的報案。

KSHB-TV報導，其中一起槍擊案有多人死亡。

現在還無法得知兩起案件各自有多少人受害，但警方告訴KSHB-TV，有些中槍的被害人自行就醫。

KSHB-TV報導，至於是否有人被捕，目前並不清楚。

槍擊 警察 密蘇里州

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