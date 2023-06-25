密蘇里州堪薩斯市凌晨2起槍案 多人死傷
密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）同一區域今天凌晨接連發生兩起槍擊案，造成多人死傷。警方正在調查當中，但確切傷亡數字還不清楚。
美聯社引述當地電視台KSHB-TV報導，堪薩斯市警察局先後在今天凌晨3時和4時30分左右兩度出動，前往處理展望大道（Prospect Avenue）發生槍擊事件的報案。
KSHB-TV報導，其中一起槍擊案有多人死亡。
現在還無法得知兩起案件各自有多少人受害，但警方告訴KSHB-TV，有些中槍的被害人自行就醫。
KSHB-TV報導，至於是否有人被捕，目前並不清楚。
BREAKING: Multiple people are dead after an overnight shooting Sunday at 57th and Prospect in Kansas City.https://t.co/ADlpiIKuo4— FOX4 News Kansas City (@fox4kc) June 25, 2023
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