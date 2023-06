密蘇里州堪薩斯市凌晨2起槍案 多人死傷

密蘇里州 堪薩斯市(Kansas City)同一區域今天凌晨接連發生兩起槍擊 案,造成多人死傷。警方正在調查當中,但確切傷亡數字還不清楚。

美聯社引述當地電視台KSHB-TV報導,堪薩斯市警察 局先後在今天凌晨3時和4時30分左右兩度出動,前往處理展望大道(Prospect Avenue)發生槍擊事件的報案。

KSHB-TV報導,其中一起槍擊案有多人死亡。

現在還無法得知兩起案件各自有多少人受害,但警方告訴KSHB-TV,有些中槍的被害人自行就醫。

KSHB-TV報導,至於是否有人被捕,目前並不清楚。

