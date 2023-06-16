俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

父親節前俄亥俄州 發生父親槍殺幼子的人倫慘劇，一名男子16日坦承以步槍用行刑的方式，槍殺三名不到七歲的兒子，他的妻子為護兒手臂中彈，女兒則逃出屋外求援獲救。

檢察官 表示，32歲的多爾曼(Chad Doerman)坦承在家中叫三名年幼的兒子排排站，接著以步槍依序殺害幼子；他被控三項加重謀殺罪。

克萊蒙郡警長辦公室新聞稿指出，警方15日下午4時30分左右接到兩通報案電話，趕赴門羅郡(Monroe County)的民宅處理，其中一通電話顯然是34歲的母親目睹「孩子被槍殺而放聲尖叫」，另一通則是路過的機車騎士看到小女孩跑出屋外，聽到她說父親殺人後協助報警。

警方到場發現分別為三歲、四歲和七歲的男孩中槍陳屍屋外，警員試圖搶救未果，三人當場被宣布死亡。

克萊蒙郡(Clermont County)市政法院檢察長賈斯特(David Gast)形容，這是他職涯中看過最慘的犯行；他說：「他們(急救人員)抱著這些孩子，明白他們束手無策。」

賈斯特表示，其中一個孩子曾試圖逃跑到屋外空地，但多爾曼「追殺」他，把他抓回屋內後斃了他。

多爾曼16日過堂後，保釋金訂在2000萬元，目前關押在克萊蒙郡監獄 ；當局並未公布三名年幼死者的姓名，也還在調查多爾曼的行凶動機。

賈斯特說：「要如何無視這般仇恨？這三個孩子每天起床向這個男人(父親)尋求保護、愛與指導，他是他們的世界、守護者，卻冷血殺害他們。」

警長辦公室表示，警方到場時，這名母親為保護兒子，以手臂擋子彈而受傷，呆坐屋外，事後送醫包紮無大礙；多爾曼坐在屋前階梯，安靜束手就擒。

鄰居表示，當地是個安靜祥和的社區，事發當時聽見多聲槍響。斯普納莫爾(Alexis Spoonamore)說：「我坐在車庫，突然聽見共七聲槍響。我渾身發抖，那很糟。」