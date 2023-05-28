夏季犯罪高峰到 各地加強警力備戰

預防今年夏天暴力犯罪增長，全國各地的市長、高階警官推出常見策略，增加警力能見度、加強與社區團體合作，以期維護治安。圖為芝加哥警察在犯罪現場拉起封鎖線。(美聯社)

為預防今年夏天暴力犯罪 增長，全國各地的市長、高階警官推出常見策略，增加警力能見度、加強與社區團體合作，在某些情況下也依靠公民實行宵禁，以維持治安。

獨立政策研究機構刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)今年春季成立犯罪趨勢工作小組(Crime Trends Working Group)，旨在提供更即時的犯罪資訊；根據該單位蒐集的數據，國內大多數大城今年通報的凶殺案件數有所下降。

這一轉變是2020年犯罪率開始激增後的暫時緩解，從去年開始出現下降；馬里蘭大學降低犯罪研究與實踐中心主任艾伯特(Thomas Abt)指出，犯罪率仍遠高於疫情前的報告，值得嚴重關切，但「不至於造成恐慌」。

據他說明，成功降低犯罪的城市通常投入周全的方法，包括維護治安，但也支持以社區為基礎的方法，除了認可執法的需求，也強調預防和干預。

多個城市已宣布夏季計畫，讓警察 在高暴力犯罪率地區能有更大的影響力，並且推動社區行動，預防暴力，並提供替代活動。

芝加哥 是備受關注的城市之一，歷任市長每年都面臨壓力，被要求在國殤日假期前展示處理暴力犯罪的積極策略。

聯邦數據顯示，芝加哥的凶殺案發生率仍低於其他中西部城市，如聖路易、底特律，今年迄今，芝加哥共通報211起謀殺案，低於2021、2022年同期的數據。

前芝加哥市政府公共安全官員克爾(Norman Livingston Kerr)曾帶領該市的反暴力組織，現在他與市政當局及非營利組織商討，發展仰賴緩解或干預的反暴力策略，令他感到鼓舞的是，有跡象表明芝加哥市與伊利諾州正投入長期資源至維護治安的項目中。