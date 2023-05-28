我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

夏季犯罪高峰到 各地加強警力備戰

編譯徐薏茹／綜合27日電
預防今年夏天暴力犯罪增長，全國各地的市長、高階警官推出常見策略，增加警力能見度、加強與社區團體合作，以期維護治安。圖為芝加哥警察在犯罪現場拉起封鎖線。(美聯社)
預防今年夏天暴力犯罪增長，全國各地的市長、高階警官推出常見策略，增加警力能見度、加強與社區團體合作，以期維護治安。圖為芝加哥警察在犯罪現場拉起封鎖線。(美聯社)

為預防今年夏天暴力犯罪增長，全國各地的市長、高階警官推出常見策略，增加警力能見度、加強與社區團體合作，在某些情況下也依靠公民實行宵禁，以維持治安。

獨立政策研究機構刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)今年春季成立犯罪趨勢工作小組(Crime Trends Working Group)，旨在提供更即時的犯罪資訊；根據該單位蒐集的數據，國內大多數大城今年通報的凶殺案件數有所下降。

這一轉變是2020年犯罪率開始激增後的暫時緩解，從去年開始出現下降；馬里蘭大學降低犯罪研究與實踐中心主任艾伯特(Thomas Abt)指出，犯罪率仍遠高於疫情前的報告，值得嚴重關切，但「不至於造成恐慌」。

據他說明，成功降低犯罪的城市通常投入周全的方法，包括維護治安，但也支持以社區為基礎的方法，除了認可執法的需求，也強調預防和干預。

多個城市已宣布夏季計畫，讓警察在高暴力犯罪率地區能有更大的影響力，並且推動社區行動，預防暴力，並提供替代活動。

芝加哥是備受關注的城市之一，歷任市長每年都面臨壓力，被要求在國殤日假期前展示處理暴力犯罪的積極策略。

聯邦數據顯示，芝加哥的凶殺案發生率仍低於其他中西部城市，如聖路易、底特律，今年迄今，芝加哥共通報211起謀殺案，低於2021、2022年同期的數據。

前芝加哥市政府公共安全官員克爾(Norman Livingston Kerr)曾帶領該市的反暴力組織，現在他與市政當局及非營利組織商討，發展仰賴緩解或干預的反暴力策略，令他感到鼓舞的是，有跡象表明芝加哥市與伊利諾州正投入長期資源至維護治安的項目中。

芝加哥 暴力犯罪 警察

上一則

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

下一則

極端熱浪 亞利桑納州今年已4人熱死
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

國殤日假期旅遊高峰 4230萬美國人離家至少80公里

國殤日假期旅遊高峰 4230萬美國人離家至少80公里
紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區
華埠監獄建新 紐約市府不考慮活化建築

華埠監獄建新 紐約市府不考慮活化建築
國殤日演變至今 成民眾旅遊消費日

國殤日演變至今 成民眾旅遊消費日

熱門新聞

醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
知情人士表示，臉書母公司Meta已開始這一波三階段裁員的最後一輪，這波共裁員10,000人。 美聯社

Meta裁員終於來到最後一輪 這類職務多能倖免

2023-05-24 10:56
美國人口過去十年飛快上升。(美聯社)

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

2023-05-25 15:02
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
在邁阿密機場被查扣的小鸚鵡。(美聯社)

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

2023-05-25 09:38

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光