加州教會槍案／鄭達志救人犧牲 國會議員提案追贈榮譽勳章

一歲時隨父母從台灣來美的鄭達志醫師在去年5月加州發生的「日內瓦長老會教堂」濫殺案中捨身救人，加州兩名國會眾議員提法案，追贈國會榮譽勳章萊表揚他。圖為去年案發後，居民在他的遺像前追悼。(Getty Images)

代表加州 的國會議員本周宣布重新提出獲得兩黨支持的法案，表揚在台灣出生的醫師鄭達志(John Cheng)，在去年5月15日南加州橘郡(Orange County)台灣教會「日內瓦長老會教堂」(Geneva Presbyterian Church)發生的槍擊案中，鄭達志奮不顧身阻擋槍手，不幸中彈身亡，另有五人受傷；法案提出追贈國會榮譽勳章(Congressional Medal of Honor)，紀念鄭達志的英勇行為。

這一跨兩黨法案由民主黨籍聯邦眾議員 凱蒂‧波特 (Katie Porter)及共和黨籍聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)最先提出。

波特在社群媒體表示：「就在一年多前，橘郡的英雄鄭達志奮不顧身躍入險境，阻止日內瓦長老會教堂攻擊案的槍手，他無私的行為拯救了他人的生命。」

52歲的鄭達志是一名運動醫學醫師，事發當天他出席台灣基督長老教會為歡迎張宣信(Billy Chang)牧師舉辦的午餐會，張宣信回憶描述事發當下的情景，一名槍手開始「隨機瞄準人群開槍」。

鄭達志不顧危險，勇敢挺身而出阻止槍手，張宣信拿起椅子砸向槍手，其他人用電線將其綑綁，眾人合力制伏兇嫌，等待警方到場，但鄭達志身中多槍，當場被宣告死亡。

69歲的兇嫌周文偉(David Wenwei Chou)被控數十項聯邦仇恨犯罪，調查人員表示其動機出自對台灣的仇恨。

警長巴恩斯(Don Barnes)在槍案後的記者會上稱鄭達志是一名「英雄」，他英勇的舉動在壓制槍手方面發揮關鍵作用。

他表示：「據悉鄭醫師衝向兇嫌，試圖解除其武裝，讓其他教友得以出面，拘押兇嫌。若沒有鄭醫師的英勇行動，這起犯罪中無疑還會有更多受害者。」