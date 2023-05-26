德州滅門血案 18歲男槍殺父母、姊弟被控謀殺

18歲的德州居民凱薩·奧拉德聲稱因為家人是食人族，要吃掉他，因此把父母、姊弟殺死；他被捕後已被控謀殺罪。(美聯社)

德州 東部小鎮納許(Nash)23日驚傳滅門血案，當地警方已逮捕並拘禁一名18歲男子，並控以多項謀殺罪名。

警方23日接獲報案，一名男子在傷害了他的家人後揚言要自殺；警員抵達現場後，發現嫌犯凱薩·奧拉德(Cesar Olalde)把自己反鎖在屋內，且屋內已有多人死亡。後來奧拉德致電警方，說他「已經扣下扳機，射殺全家」。

現場警員說服奧拉德棄械投降，進入屋內在浴室裡發現了他父母、姊姊和弟弟的屍體；警方從現場子彈和血跡狀態研判，死者分別是在屋內不同地點被槍殺後，再被拖行至浴室。

警方表示，因為嫌犯的姊姊麗莎白(Lisbet Olalde)當天未到班，她的同事在家人的陪伴下一同到奧拉德家關切，才發現全家已遭殺害，並一度和持槍的嫌犯當面對峙。這位同事告訴警方，奧拉德自稱因為他的家人都是食人族而且要吃掉他，他才殺人。

法庭紀錄顯示，奧拉德的保釋金訂為1000萬元，但至今未有人出面具保；而他的辯護律師至25日仍未回應記者詢問。

納許是一個人口約3800人的小鎮，位於德州東部接近阿肯色州 邊界。

美國殺戮事件層出不窮，根據美聯社、今日美國報(USA Today)和東北大學 (Northeastern University)合作的調查顯示，截至5月24日，今年至少已發生25起大規模槍殺案，造成至少127人死亡，其中尚不包括遭擊斃或自戕的兇手。數據也顯示，今年美國發生大規模殺戮事件的頻率，比2006年以來的任何年份都高。統計中的大規模殺戮事件是指不包括兇手在內，有四名以上被害人在案發24小時內喪生的事件。

數據也揭露，自2006年以來，美國共已發生至少556起殺戮事件，造成至少 2892人遇害，四人以上被殺的家庭血案，在過去20年裡，平均每三周半就會發生一次。