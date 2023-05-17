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同夥在速食店旁小便被制止 德州12歲童開槍 1員工中6彈不治

編譯周芳苑／綜合16 日電
隨意小便的戈麥斯。(基恩市警察局)
隨意小便的戈麥斯。(基恩市警察局)

德州基恩市(Keene)警方16日表示，當地一家連鎖速食店Sonic停車場13日發生的槍案中，12歲的兇手使用攻擊式步槍對著死者至少開了六槍；警方說，初步調查顯示這起事件與種族動機或幫派無關。

戴維斯與母親。她同事們在GoFundMe網站籌款。(取自GoFundMe)
戴維斯與母親。她同事們在GoFundMe網站籌款。(取自GoFundMe)

警方公布的報告指出，事發當日，警方據報於早上將近10點趕抵這家Sonic「得來速」點餐區，發現32歲男子戴維斯(Matthew Davis)倒在停車場血泊中，身上多處槍傷；戴維斯被送往醫院後不治身亡。

目擊者告訴警方，20歲的戈麥斯(Angel Gomez，見圖，基恩市警察局)在靠近餐廳不遠處小便，戴維斯等幾位Sonic員工趨前制止，雙方發生口角爭執，之後演變為肢體衝突，衝突之際，與戈麥斯同行的12歲男孩從車裡拿出一把槍，朝戴維斯開槍。

戈麥斯和該名少年隨後離開現場，戈麥斯之後折返現場被逮捕，開槍的男孩隨後也被捕。

基恩警察局長基德(James Kidd)16日表示，該少年似乎使用AR 22 步槍(AR-style 22 rifle) ，警方目前正在清查紀錄，試圖找到槍主，並調查兩人如何取得這把槍。

該名少年和戈麥斯都來自福和堡(Fort Worth)，兩人都面臨謀殺指控，警方依規定未公布未成年的男孩身分，也未說明他與戈麥斯的關係。

遇害的戴維斯留下一個十歲兒子，戴維斯母親的同事們在GoFundMe網站發起募款，籌措喪葬費用。槍殺事件發生後，Sonic得來速服務關閉，但顧客仍前往該店在臨時搭設的紀念區留下鮮花。

基恩距離達拉斯市區車程約50分鐘；據人口普查資料，該市人口約6500人。

警察 人口普查 德州

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