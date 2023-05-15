水牛城槍擊案周年 罹難者家屬過悲傷母親節

今年母親節對水牛城居民特姿雅和傑克·派特森母子而言，是個悲傷日子，因為他們的丈夫和父親海沃德在去年5月14日水牛城規模槍擊案中不幸喪生。(美聯社)

對特姿雅．派特森(Tirzah Patterson)來說，今年母親節 是個最不巧的悲傷日期，因為她的丈夫海沃德(Heyward Patterson)正是在去年5月14日水牛城大規模槍擊 案中不幸喪生的十名受害者之一。

特姿雅與她13歲的兒子傑克(Jaques "Jake" Patterson)近日接受美聯社採訪，述說兩人如何應對失去至親的巨大悲痛。派特森夫妻雖然離婚，但為了兒子而保持緊密關係。特姿雅說，海沃德去年母親節前打電話給她，稱讚她是一位非常偉大的母親，他很開心是由特姿雅撫養他們的兒子。「然而傾訴心聲的一周後，他離開了人世。」

白人至上 主義兇手詹德隆(Payton Gendron)今年2月被判處無期徒刑，他殺害的十人均為非裔，槍擊發生時海沃德正在協助其他人購買雜貨。

傑克是海沃德的么子，也是唯一的兒子。這一年來，特姿雅非常擔心他的心理健康，「他非常害怕，變得低調、不喜歡出門。我試圖告訴他，那次事件不代表會一再發生，或者出門就會遇上壞事。」她不斷和傑克強調這是個治癒自己的過程，「你永遠不會忘記你父親。他可能已不在人世，但會永遠在你心裡。」

傑克受訪時說，他的胃口已大有改善，也能談論對於父親回憶及感覺。海沃德是位受人喜愛的教堂執事，也有領唱詩歌的天賦，傑克在周日禮拜時聽到某些歌曲仍然會哭。但其他回憶則帶來微笑，傑克笑著說，爸爸沒有烹飪天分，曾經煎焦一鍋SPAM罐頭肉；和海沃德一起看電影也很有趣，因為他潑灑出的爆玉米花之多，會讓別人以為是個孩子做的。