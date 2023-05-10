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捉迷藏躲到鄰院 14歲少女頭部中槍險死 開槍屋主：看到屋外有黑影

記者顏伶如／綜合報導
路易斯安納州居民杜爾開槍打傷一名玩捉迷藏跑進自宅院子的14歲女孩後被捕。(路州卡爾克蘇郡警局推特)
路易斯安納州居民杜爾開槍打傷一名玩捉迷藏跑進自宅院子的14歲女孩後被捕。(路州卡爾克蘇郡警局推特)

華盛頓郵報9日報導，路易斯安納州一名14歲少女日前玩捉迷藏時跑到鄰居家院子，結果遭屋主開槍後腦中彈，所幸緊急送醫後脫離險境，屋主被捕後面臨加重毆擊等罪名起訴。

路易斯安納州卡爾克蘇郡(Calcasieu Parish)警局指出，7日凌晨1時，接到民眾報案指出，人口僅約700多人的史塔克斯鎮(Starks)民宅發生槍擊案。員警趕抵現場發現一名少女頭部中彈，所幸沒有生命危險。少女被緊急送醫之後，目前狀況穩定。

警方指出，少女與其他孩童玩捉迷藏時，跑進58歲居民杜爾(David V. Doyle)家的院子裡。杜爾事後接受警方詢問時說，開槍原因是「看到屋外有黑影」。

杜爾對警方供稱說，看到屋外有人影，開門查看時發現一群人正在逃跑，因此朝人群開槍，沒想到少女因此中彈。

路州地方電視台KPLC報導，杜爾住家座落於一條無尾巷(dead-end road)，巷內只有三戶民宅。除了杜爾之外，另外兩戶人家分別是中傷少女的家庭以及少女的親戚。家屬表示，少女狀況已經好轉，正在康復中。

杜爾被捕後被移送法辦，面臨一項加重毆擊罪(aggravated battery)、四項武器加重攻擊罪(aggravated battery)、一項非法開槍等罪名起訴。杜爾9日上午仍被押於卡爾克蘇懲戒中心(Calcasieu Correctional Center)，法官裁定保釋金30萬元。

路州「堅守立場法」(stand your ground law)定義是，基於自我防衛、避免暴力犯罪或者住家遭到非法入侵時，屋主才能開槍。

路易斯安納州 暴力犯罪 華盛頓郵報

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