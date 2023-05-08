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德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

影／洛杉磯市寶馬司機撞飛行人 還將人帶著跑 原因是？

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

編譯陳韻涵／綜合8日電
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州購物中心槍擊案兇手、33歲賈西亞(Mauricio Garcia)曾任保全並接受槍枝訓練，他三年前曾入伍，後因精神問題而被退訓；警方仍在調查賈西亞的犯案動機，朝精神健康、仇恨女性與非裔，以及白人至上主義、新納粹極端意識形態等方向偵辦。

槍擊受害者包括韓裔一家四口，僅剩一名6歲兒子受傷存活，另有一對相約逛街的姊妹和印度裔工程師罹難。

賈西亞6日在達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)持AR-15步槍朝人群濫射百餘槍，造成八人死亡，後遭警方擊斃。

德州達拉斯郊區購物商城發生大規模槍擊案，造成八名無辜者死亡，居民在槍擊現場豎立十...
德州達拉斯郊區購物商城發生大規模槍擊案，造成八名無辜者死亡，居民在槍擊現場豎立十字架追悼死者。圖為居民擺放鮮花致悼。(美聯社)

陸軍及消息人士表示，賈西亞2008年曾加入陸軍，最終「因為不明的精神健康考量而被隔離且退訓」。

2015年到2018年，賈西亞曾因保全工作，接受多堂各種槍枝的專業訓練。

社媒滿是仇女、歧視非裔

調查人員試圖拼湊賈西亞的犯案動機，透過社群媒體OK.RU內容發現，賈西亞張貼許多仇恨女性與非裔的言論，另有讚揚希特勒的新納粹極端主義意識形態內容，賈西亞行凶時，服飾胸前位置有「右翼敢死隊」(RWDS)縮寫字樣。

達拉斯郊區購物中心槍擊案的嫌犯賈西亞，曾因精神問題退訓。(翻攝自CNN)
達拉斯郊區購物中心槍擊案的嫌犯賈西亞，曾因精神問題退訓。(翻攝自CNN)

調查人員發現，賈西亞早就盯上這處購物中心數周，曾在極端論壇上分享20多張該商場的照片，並選定人最多的時段下手。賈西亞深諳精神狀況每況愈下，在他最後的貼文當中，他埋怨心理師治不好他，擔心家人對他的觀感等。

南韓領事館證實，一個韓裔家庭37歲的趙奎松(Cho Kyu Song，以下均音譯)和35歲的妻子辛迪·姜新英(Kang Shin Young Cindy)，以及兩人3歲的小兒子在大屠殺中喪命，只剩上周剛過6歲生日的兒子威廉(William)受傷住院，威廉已從加護病房轉往一般病房治療。

死者包含2小學生、印度裔工程師

另外，一對年輕姊妹丹妮拉與索菲亞‧曼多薩(Daniela and Sofia Mendoza)也未躲過死劫，她們的母親艾達(Ilda)重傷。這對姊妹分別就讀考克斯小學(Cox Elementary School)四年級和二年級，教職員形容兩位女孩的個性如暖陽般溫暖。

另外，印度裔工程師少女艾西瓦婭‧塔提康達(Aishwarya Thatikonda)與另一名朋友逛街，不幸遇難。

德州達拉斯郊區購物商城發生大規模槍擊案，造成八名無辜者死亡，居民在槍擊現場豎立十...
德州達拉斯郊區購物商城發生大規模槍擊案，造成八名無辜者死亡，居民在槍擊現場豎立十字架追悼死者。圖為一名婦女在十字架上簽名致悼。(美聯社)

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