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停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

又是走錯家被開槍 佛州送貨員遭屋主射擊 車上還有女友

編譯周芳苑／綜合24日電
送貨員托馬斯(左)和女友達維爾(右)接受當地WTVJ/NBC Channel 8電視台的訪問，敘說當時驚險情況。(取自視頻)
送貨員托馬斯(左)和女友達維爾(右)接受當地WTVJ/NBC Channel 8電視台的訪問，敘說當時驚險情況。(取自視頻)

警方表示，佛州南部一中年男子日前遇到配送公司Instacart送貨員開車誤駛向他的住屋，開槍射擊19歲送貨員駕駛的車，車內還有18歲女友同行。近來頻傳屋主開槍射擊平常人誤闖家宅的事件。

戴維警局(Davie Police Department)稱，送貨員托馬斯(Waldes Thomas Jr.)和女友達維爾(Diamond Darville)同行，4 月15日早上10點左右送貨時迷路；托馬斯找路時與訂貨客戶通電話，轉向43歲卡卡瓦萊 (Antonio Caccavale) 的物業； 經一番交鋒，卡卡瓦萊朝兩位年輕人的車開槍。

這對年輕人原本應該把貨品送到卡卡瓦萊的鄰居家。

卡卡瓦萊說，車子進入他的物業後，他讓12歲兒子告訴駕駛離開，他看到汽車不穩定行駛並撞到東西，後來駛向他並輾過他的腳，便朝輪胎開槍，讓車子無法行駛，免得構成危險。兩位年輕人則說，他們被告知開錯路後便打算離開，不慎撞到巨石，卡卡瓦萊咄咄逼人走近，而後開槍。

戴維警局調查這起事件，但未提指控便結案，報告稱，雙方似乎都根據所認定的情況採取正當行動。

報告稱，警官看到年輕人的車輪胎漏氣、後保險槓有兩個彈孔，托馬斯極度緊張害怕。

布勞沃德郡(Broward County)州檢察官普賴爾(Harold Pryor)說，他已命令警方展開調查；檢察官將徹查證據、資料，再決定是否該提起刑事指控。

各地不斷發生類似事件，引發討論。

紐約上州20歲女子吉利斯(Kaylin Gillis)和朋友誤開到65歲男子莫納漢(Kevin Monahan)住屋車道，吉利斯被該男子開槍打死，莫納漢被控犯二級謀殺罪，不得保釋；84歲堪薩斯城白人男子萊斯特 (Andrew D. Lester)朝按錯門鈴的16歲黑人少年開槍二次造成他受傷，被控兩項重罪。

因誤入商店停車場的一輛車，德州兩名高中啦啦隊員遭槍擊，警方逮捕25歲的羅德里格斯(Pedro Tello Rodriguez Jr.)，指控他有致命行為。

檢察官 紐約上州 佛州

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