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阿拉巴馬州生日派對傳槍響4死28傷 高中美足明星殞落

編譯陳韻涵／綜合16日電
阿拉巴馬州達德維爾鎮15日晚發生大規模槍擊案後，警方16日仍封鎖現場進行調查。(美聯社)
阿拉巴馬州達德維爾鎮15日晚發生大規模槍擊案後，警方16日仍封鎖現場進行調查。(美聯社)

阿拉巴馬州15日晚的一場生日派對變調，造成4人死亡、至少28人受傷的大規模槍擊案慘劇；今年以來，全美至少發生162起大規模槍擊事件。

警方表示，阿拉巴馬州達德維爾鎮(Dadeville)一間舞蹈工作室15日晚舉辦生日派對，不料當晚10時34分疑因發生口角而傳出槍響，傷者大多為青少年。 

警長伯克(Jeremy J. Burkett)說，「四人在此事件中死亡，多人受傷」，部分人傷勢嚴重；另外，聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)與第五巡迴地區檢察官辦公室都派員到場協助調查。

達德維爾鎮馬丁湖社區醫院(Lake Martin Community Hospital)發言人海蒂．史密斯(Heidi Smith)表示，院方收治至少15名槍傷病患，包括五人傷勢嚴重，另有六人已出院。 

鄰近的亞歷山大城(Alexander City)盧梭醫療中心(Russell Medical Center)也收治多名派對槍擊案病患，但未透露人數與傷者年齡。

警方尚未公布任何關於兇手的資訊或可能的行凶動機，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)16日推文致哀，強調「暴力犯罪在本州沒有立足之地」。

高中美式足球校隊牧師海斯(Ben Hayes)與派對DJ庫柏(Keenan Cooper)表示，其中一名死者是16歲壽星少女的兄弟、高中美足明星多德爾(Philstavious Dowdell)。

庫柏表示，槍聲大作前他沒聽到爭執的聲音或察覺異狀，「很難過看到孩子被槍擊且有人逝世，目睹前門這些屍體，這些孩子可能會留下創傷。」

庫柏表示，多德爾是下月即將畢業的高中美足球員，且已申請到傑克遜維爾州立大學(Jacksonville State University)獎學金，即將加入該大學美足校隊，形容多德爾是「鎮上的英雄」。

傑克遜維爾州立大學總教頭羅德里格茲(Rich Rodriguez)16日針對多德爾離世發布聲明，表達心痛與難過，形容他是「前途看好的優秀年輕人」。

阿州派對槍擊案發生同日，肯塔基州路易維爾市(Louisville)一處公園發生兇手朝群眾開槍的意外，造成兩人死亡、四人受傷；這起事件事路市一周內第二起槍案，路市10日才發生前職員挾怨報復老國家銀行(Old National Bank)同事，造成五人死亡的慘劇。 

槍枝暴力檔案(Gun Violence Archive)數據顯示，全美今年來已發生至少162宗大規模槍擊案，平均每天發生逾1.5起大規模槍擊案。

阿拉巴馬州達德維爾鎮15日晚發生大規模槍擊案後，大批居民16日聚集在一所教堂外參...
阿拉巴馬州達德維爾鎮15日晚發生大規模槍擊案後，大批居民16日聚集在一所教堂外參加祈禱守夜活動。(美聯社)

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