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亞城按摩院槍案2周年 亞裔5城反種族暴力 拜登總統哀悼

編譯俞仲慈／綜合16日電
亞特蘭大按摩院槍擊案造成八人死亡慘劇屆滿兩周年，全美數個大城市同步舉行紀念活動，呼籲各界反對種族仇恨與暴力。(美聯社)
亞特蘭大按摩院槍擊案造成八人死亡慘劇屆滿兩周年，全美數個大城市同步舉行紀念活動，呼籲各界反對種族仇恨與暴力。(美聯社)

喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)按摩院槍擊案造成八人死亡的慘劇，16日剛好屆滿兩年，白宮發表聲明表示拜登總統的哀悼之意；同時包括「與亞裔美國人同在」(Stand with Asian Americans)和其他亞裔人權團體聚集在亞特蘭大，針對本案以及年初發生在加州半月灣(Half Moon Bay)和蒙特利公園市(Monterey Park)的槍擊案，舉行悼念活動，呼籲各界採取具體行動，遏止種族仇恨暴力，避免悲劇一再重演。

由APA vs. Hate韓裔民權律師查爾斯·鄭(Charles Jung)主導，串聯亞特蘭大、丹佛、底特律、紐約和舊金山同步於16日舉行「永遠與我們同在：亞裔美人反對仇恨」活動，呼籲各界反對種族暴力，「這事件很重要，因為要推翻對華裔族群的偏見，並為未來之路療傷、建設。」

當天，拜登總統也透過白宮聲明，表達對亞裔族群的關懷以及槍擊案受害家屬的哀悼，「我看到了、拜登政府看到了，我們下定決心終結國內槍枝暴力、反亞裔仇恨以及所有形式上種族和極端主義造成的禍害。」

聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)和亞裔美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)也透過聲明強調拜登政府致力打擊反亞裔仇恨的決心，「從亞特蘭大到蒙特利公園市，我們面臨諸多大規模暴力攻擊危害亞裔族群，帶來的創傷往往會持續影響數十年之久。」

然而官方白紙黑字的聲明，並不符合被害家屬的期望，「我們站在這裡，就是不希望其他家庭再經歷這種悲劇，但一次又一次，我們看到悲劇重演，看到政府領導不足、毫無進步。」亞特蘭大槍擊案受害家屬彼得森(Robert Peterson)向美國廣播公司(ABC)表達不滿。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)去年進行的調查顯示，大約五分之一亞裔美人每天或幾乎每天都擔心可能因種族或族裔問題受到威脅攻擊，還有51%表示偶爾會擔心。

亞裔 亞特蘭大 拜登

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