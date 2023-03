波特蘭國際機場(PDX)附近一家酒店15日發生槍擊事件。(路透)

俄勒岡州波特 蘭國際機場(PDX)附近一家酒店15日發生槍擊 事件,造成兩人死亡。

美國廣播公司援引警方的話稱,這起槍擊事件發生在15日2時左右。酒店客人告訴當地媒體,他們聽到了至少十幾聲槍響,並在被警察 護送離開酒店時看到地板上有血跡。警方說,該起事件導致一名男子和一名女子死亡。據報道,死者身分尚未得到確認。

據報導,警方沒有透露是否有人被逮捕,但表示事發酒店及周邊地區已經沒有危險。目前,該案正在進一步調查中。