奧克拉荷馬州法官裁定：聯邦禁止吸麻者擁槍 違憲

奧克拉荷馬州一名聯邦法官裁定，聯邦法例禁止吸食大麻人士擁有槍支屬於違憲。圖為民眾在紐約州一家大麻店外吸大麻。(美聯社)

奧克拉荷馬州 一名聯邦法官最新裁定，聯邦法例禁止吸食大麻 人士擁有槍枝屬於違憲，有關裁決是對聯邦槍枝管制法規的最新挑戰。

奧克拉荷馬州男子哈里森(Jared Michael Harrison)2022年5月在一次道路攔檢時，警察在他的車上發現一把已上膛的左輪手槍及大麻，於是將他逮捕及提出起訴。哈里森聲稱當時是到一家醫藥用大麻藥房上班，但他沒有州政府發給的藥用大麻卡。

根據有關聯邦法例，「非法使用受管制藥物人士或癖癮者」擁有槍枝屬於非法。但哈里森的代表律師在庭上辯稱，其當事人根據憲法第二修正案所擁有的持槍權，遭到相關聯邦法例侵犯。

律師也指出，聯邦槍枝法中針對吸毒者或癖癮者的部分，並不符合美國槍枝管制的歷史傳統。他這個說法呼應了最高法院去年對紐約州的一起裁決，有關裁決為第二修正案的解釋重新設定了標準。

但聯邦檢察官 認為，相關法例中針對吸毒者的部分，是「符合美國長期的歷史傳統，就是要解除假定危險人物的武裝，其中包括重罪犯、精神病患者及醉酒者」。

奧克拉荷馬州西區聯邦法官懷里克(Patrick Wyrick)最終同意哈里森律師的意見，4日裁定聯邦檢察官的論點，「不是根據憲法所允許的方式來解除哈里森的武裝」。

懷里克屬於保守派法官，他的裁決也強調，根據奧克拉荷馬州法律，大麻可以在州內2000多家商店合法購買。

對於有關裁決，哈里森的代表律師以及提控的奧克拉荷馬州西區檢察官辦公室皆沒有置評。

在此之前，已有多起裁決指有關槍支法違憲。紐奧良第五巡迴上訴法院裁定，政府不能禁止受家庭暴力限制令的人擁有槍枝。去年9月，德州聯邦法官裁定，禁止被控重罪的人購買槍枝屬於違憲。