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聯邦報告：槍枝非法販售猖獗 犯罪槍多為「合法購買」

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
美國致力對抗暴力犯罪增長，尤其是槍枝犯罪。(美聯社)
美國致力對抗暴力犯罪增長，尤其是槍枝犯罪。(美聯社)

美國聯邦20多年來最廣泛的槍枝與犯罪報告顯示，買入槍枝時間與在犯罪現場尋獲該槍枝的時間差距越來越短，顯示合法購入的槍枝，已更快地被使用於全美各地犯罪。

美聯社報導，這項報告並記錄了改裝的半自動槍枝使用情形激增，幽靈槍枝被查獲的數量也在攀升。私製幽靈槍枝讓當局追蹤更為困難；半自動槍枝改裝後，能像機關槍一樣持續發射子彈。

這份報告的公布，正值美國致力對抗暴力犯罪增長，尤其是槍枝犯罪。

報告顯示，2021年警方在犯罪現場尋獲的槍枝，其中有54%都是3年內購買的，自2019年以來呈雙倍數增長。

購買槍枝與犯罪之間的時間縮短，意味槍枝非法販售或代購槍枝（Straw Purchase）情況猖獗；其數量增長，以不到1年即轉售的槍枝居大多數。所謂代購槍枝，是指具資格者合法買下槍枝後，再轉售給不能合法買槍的人。

槍枝銷售額在COVID-19疫情期間打破紀錄，全美的新槍總數也顯著增加。

報告指出，被用於犯罪的槍枝，有大多數都是易手轉售的。報告也發現美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）所說的槍枝失竊情況氾濫，即2017年至2021年期間，有超過107萬支槍枝通報失竊，其中多達96%都是私人持有的。

報告指出，在此同時，將合法的半自動武器改裝為非法全自動武器的數量增加5倍以上。

去年4月在加州沙加緬度（Sacramento）發生的大規模槍擊，造成6人死亡和12人受傷的事件中，便是使用一把改裝武器。官員稱那起事故是敵對幫派之間的火拚。

暴力犯罪 加州 疫情

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