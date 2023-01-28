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加州槍枝管制全國最嚴 槍殺事件仍層出不窮

編譯俞仲慈／綜合27日電
加州是全國槍枝管制最嚴格的州之一，卻依然無法阻止大規模槍擊案接連發生，專家悲觀表示關鍵仍在於槍枝過度氾濫，防不勝防。圖為一家槍店展示各種槍枝。（美聯社）
加州是全國槍枝管制最嚴格的州之一，卻依然無法阻止大規模槍擊案接連發生，專家悲觀表示關鍵仍在於槍枝過度氾濫，防不勝防。圖為一家槍店展示各種槍枝。（美聯社）

加州是全國槍枝管制最嚴格的州之一，卻依然無法阻止大規模槍擊案接二連三發生，專家悲觀表示關鍵仍在於槍枝過度氾濫，防不勝防。相較於其他州，加州槍殺率為每10萬人中3.9起，低於全國平均值的6.1起。

加州州長紐森(Gavin Newsom)痛斥聯邦政府毫無作為；拜登總統再次呼籲全國禁止突擊步槍，並期望國會兩院採取行動，將突擊武器禁令提交至白宮。

事實上，非營利組織Everytown for Gun Safety將加州列為管制槍枝嚴格程度全國第一，槍殺死亡率名列倒數第八、槍枝擁有率排名倒數第六。

但即使加州槍枝管制越來越嚴格，但對於降低槍枝氾濫仍毫無幫助，戴維斯加州大學(University of California Davis)加州槍枝暴力研究中心(California Firearm Violence Research Center)主任巴恩霍斯特(Amy Barnhorst)直言，「不幸的是，槍枝在這個國家非常普遍，要阻止它需要更多努力，因為以往的立法無疑只是致力減少槍枝造成的死亡而已。」

不過加州仍然是全國槍枝死亡率最低的一州，槍枝暴力發生率遠低於其他州。根據該中心統計數據顯示，2020年加州有3449人死於槍枝暴力，相當於每10萬人中有8.5人遭槍殺，比全國平均值低37%。

同時根據Everytown for Gun Safety數據顯示，加州槍殺案發生率為每10萬人3.9起，低於德州的每10萬人6.1起。

23日民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)、布魯門索(Richard Blumenthal)與墨菲(Chris Murphy)聯手提出禁止突擊性武器與大容量彈匣法案，也研擬新法案將購槍年齡從18歲提高至21歲。

針對加州接連發生的槍擊事件，州長紐森斥責聯邦政府未能提出防止槍枝暴力造成大規模傷亡的因應對策，直言「法律不會挽救每一個人的生命，州政府能力有限，聯邦政府應該更積極作為。」

加州大學 聯邦政府 紐森

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