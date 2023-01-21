我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022全美成屋銷售僅503萬套 減17.8%近10年新低

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

強迫女兒名校同學賣春 紐約男判刑60年

記者胡玉立／綜合報導
紐約州男子勞倫斯·雷伊(圖)強迫女兒的多名男女同窗為其賣淫，20日被曼哈頓聯邦法官重判60年有期徒刑。(美聯社)
紐約州男子勞倫斯·雷伊(圖)強迫女兒的多名男女同窗為其賣淫，20日被曼哈頓聯邦法官重判60年有期徒刑。(美聯社)

紐約州一名男子利用女兒就讀名校莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)的機會，強迫她的多名男女大學同窗為其賣淫，20日被曼哈頓聯邦法官重判60年有期徒刑。

法官李曼(Lewis Liman)宣判時，譴責現年63歲的被告勞倫斯·雷伊(Lawrence Ray) 以父親形象贏得女兒同學和室友的信任後，從性、心理、情感等層面操縱被害人，犯行「格外令人髮指」，無疑是「殘忍虐待狂」。李曼說：「他控制他們的思想和身體，強迫他們聽從指示，試圖吸走受害者人生中的每一點光亮，讓他們無處可逃。」

雷伊2020年2月於新澤西州被捕，2022年4月被陪審團裁定17項罪名成立，包括性交易、敲詐勒索和強迫勞動。雷伊曾因安全欺詐罪被判入獄，獲釋後於2010年搬進女兒就讀的莎拉勞倫斯學院宿舍，提供學生所謂的療程；2011年，他和幾名學生搬進曼哈頓上東區一套單房公寓。

起訴此案的紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)指出，雷伊「以幫助他們為藉口，了解他們的私生活和心理掙扎」，為一己私利對他們身心虐待，從中榨取數百萬元，「今日的判決將確保雷伊再也不會傷害受害者」。

多位受害者發表聲明痛述受害過程：「他剝光我的衣服，把我綁在椅子上，一遍遍用塑料袋讓我窒息，直到我乞求饒命為止」、「2010年認識雷伊以後，他對我進行身體虐待、貶低和勒索，我每天都想自殺；他奪走了我10年生命，我只希望自己從未見過他」。

位於紐約州中部的莎拉勞倫斯學院聲明表示，「今天的判決是追究他罪行的最後階段，希望算完總帳之後，能讓受害者多少感受到過去已經終結了」。

檢方求刑終身監禁，雷伊的辯護律師以他已被囚三年，要求判刑不超過15年。雷伊在法庭上面無表情，他發出的聲明對自己罪行和受害者隻字不提，只不斷強調自己健康不佳。

紐約州 曼哈頓 新澤西州

上一則

蛋貴到要走私 墨國夾帶雞蛋入境激增

下一則

天文界新猷 銀河33億星體盡收眼底

延伸閱讀

亞美商業發展中心賀歲 表揚優秀華人

亞美商業發展中心賀歲 表揚優秀華人
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
餐館外賣禁主動提供拋棄式餐具 紐約市議會通過

餐館外賣禁主動提供拋棄式餐具 紐約市議會通過

熱門新聞

不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

2023-01-13 18:53
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

2023-01-18 13:24
17歲的邁斯倫斯基(左)與雙胞胎姊姊看到哈佛大學錄取結果的瞬間。(擷自YouTube Woodstock Academy)

腦麻生被哈佛錄取 哭到不能自已…感動數百萬人

2023-01-16 17:02

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊