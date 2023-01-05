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偷賣死者器官、給家屬假骨灰 科州葬儀社老闆判刑20年

記者張聲肇／綜合報導
科羅拉多州葬儀社負責人赫斯涉嫌非法肢解屍體，販賣死者器官，提供假骨灰給家屬，遭法院判刑20年。(路透)
科羅拉多州葬儀社負責人赫斯涉嫌非法肢解屍體，販賣死者器官，提供假骨灰給家屬，遭法院判刑20年。(路透)

科羅拉多州夕陽台地(Sunset Mesa)葬儀社老闆梅根·赫斯(Megan Hess)涉嫌非法肢解560具屍體，販賣死者器官，給家屬假骨灰，3日被法院判刑20年；她母親柯曲(Shirley Koch)參與肢解遺體，也被判刑15年。

現年46歲的赫斯在7月向法庭認罪，69歲的柯曲也認罪，法官仍根據刑法最嚴重的條文，判處主要被告最長20年徒刑，並下令母女兩人立即入監服刑。

赫斯在葬儀社同時經營「器官捐贈服務處」，檢察官內夫(Tim Neff)指出，母女倆以欺騙、造假手法，取得器官捐贈同意書，本質上卻是竊取屍體和器官的勾當，這種行為，導致死者家屬和親人「巨大無邊的哀痛。」

2016到2018年間，路透以專題報導美國缺乏法律規範的器官買賣行為，其中引述葬儀社前員工陳述赫斯母女罪行的內容曝光後，聯邦調查局於2018年主動調查蒐證葬儀社。

檢調人員形容所見「令人驚駭莫名」，說這是美國近年來最大規模的人體器官組織非法販賣案，應不為過。

地方法院法官艾桂羅(Christine M. Arguello)在審判庭上說，「這是我入行以來所經歷過最耗神、最傷心的案子。」「本庭最擔心的是，被告赫斯還拒絕為自己行為承擔任何責任。」

赫斯的律師說，大家把她當作妖魔鬼怪、巫婆、食屍者，實在不公平，事實是，她18歲腦部嚴重創傷後，就是一個「破碎的人。」她母親向法官道歉，也願意替自己的行為負責。

出庭作證的26名受害人，聽到至親被人糟蹋，莫不驚愕惶恐。其中艾琳‧史密斯(Erin Smith)說，「我們親愛的媽媽，他們把她切開分解，將母親的肩膀、膝蓋和雙腳販賣牟利，這種邪惡罪行，真不知用何字眼來形容。」

檢方另外指出，至少200家遺族收到的骨灰，是焚化爐燃燒「不同的屍體」後，從骨灰箱裡「分到」的。赫斯還向每家收取1000元火葬費。

梅根 科羅拉多州 檢察官

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