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崇拜科州同志酒吧槍擊兇嫌 想仿酒吧槍案 明州男犯前被捕

編譯洪毅／綜合17日電
聯邦調查局公布的跟監照片顯示，史密斯今年11月11日在明尼蘇達州一處槍枝俱樂部練習。(美聯社)
聯邦調查局公布的跟監照片顯示，史密斯今年11月11日在明尼蘇達州一處槍枝俱樂部練習。(美聯社)

今年11月19日凌晨，科羅拉多州發生造成五人死亡的同志夜店槍擊案；近日，明尼蘇達州20歲男子史密斯(River William Smith)疑因崇拜該槍擊案兇嫌奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)，有意模仿他的作案方式大開殺戒，不過在動手之前就遭到執法機構人員逮捕。

美聯社(AP)報導，史密斯被捕，不單及時阻止一場可能的悲劇，也反映出執法、司法保護網未能及時阻止奧卓奇行兇的殷鑑，也讓明尼蘇達州是否應制定「紅旗法」再次成為討論話題。

史密斯與奧卓奇的背景有驚人的相似之處，兩人都與祖母居住，且在與長輩的爭鬥中弄傷對方，之後令人警覺的行徑一直存在。

2019年時，科羅拉多警方在奧卓奇家中查獲超過100磅的爆裂物，以及各種槍枝彈藥等，奧卓奇曾遭到起訴，但案件最後不了了之，不到兩年之後，他就在科州科羅拉多泉(Colorado Springs)一間同志酒吧大開殺戒。

至於史密斯，也在2019年、時年17歲時，在家中擊發AK-47步槍，還造成祖母手部輕傷；作為當時的緩刑協議，史密斯在19歲前禁止持有或使用任何槍枝。

但兩年間，史密斯就開始與槍枝接觸，而且行徑引發當局起疑，例如在射擊場時，專注於練習快速擊發及換裝子彈等，警方後來還在他的家中建造可用於長期對峙的武器庫，說要與警方「來個槍林彈雨」等。

據法院卷宗、檢警透過搜查及線民的證詞，史密斯還表達對奧卓奇的崇拜，稱他為「英雄」，收藏同性戀者遭殺害的影片及炸彈製作教學檔案，還似有種族主義，例如對新納粹組織有興趣，還稱非裔為「撒旦的爪牙」等。

聯邦調查局(FBI)等機構跟監數月後，最終在史密斯向線民購買手榴彈及讓槍枝可以自動連發的裝置時，將他逮捕控罪。

明尼蘇達州 同志 槍擊

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