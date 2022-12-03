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有帶菌風險 Laundress洗衣精回收 數量達800萬瓶

記者張聲肇／綜合報導
Laundress牌洗衣精、柔軟劑等相關產品，因有帶菌之虞宣布召回。(取自CPSC官網)
Laundress牌洗衣精、柔軟劑等相關產品，因有帶菌之虞宣布召回。(取自CPSC官網)

美國和加拿大當局宣布，800萬瓶Laundress牌洗衣精、柔軟劑等相關產品，因有帶菌之虞，應予召回。這批產品的零售價從8元到100元不等。

消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）說，這批問題產品，是2022年9月底前，透過製造商、亞馬遜等網站，以及Bloomingdale's、The Container Store、Saks五大道、目標、Nordstrom、Jenni Kayne、Kith、Peruvian Connection、N.Peal和Brooklinen等零售商銷售。

檢測發現Laundress產品內含洋蔥伯克氏菌群(Burkholderia cepacia complex)、克雷伯氏菌(Klebsiella aerogenes)和各種假單孢菌(Pseudomonas)，製造商表示已知11人感染假單孢菌，是否因使用前述產品所引起，仍待確認。

Laundress公司說，免疫系統弱、使用外接醫療器材、肺部有病的人，若接觸到這幾種細菌，可能會惡化為重症，需盡速就醫。細菌透過呼吸、眼睛和皮膚進入人體，免疫力正常的人通常不會感染。

召回令附帶公布的「常見問題與答覆」提到，Laundress公司認為，洗乾淨了的衣服帶菌風險很低；不過，它建議免疫系統弱、使用外接醫療器材、肺部有病的人，衣服要洗兩遍，比較安全。

家用洗衣機，可用其他品牌的洗衣精或消毒劑清洗一遍，乾衣機則用高溫烘一遍；擔心碗盤、家具也用洗衣產品清洗過的人，可改用其他品牌。

已購買或收到召回產品的消費者應立即丟棄，勿再使用，透過下列兩種方法要求退款：

一、2021年1月後買入，在收據上寫上姓名縮寫、日期並附上產品編號照片，寄回該公司申請退款；從公司網站購買者，可電郵申請。

二、2021年1月前買入，同上寄回，要求全額退款，若沒有收據，寄回產品編號照片，可退回「廠商建議零售價」的金額。

若有疑問，可上www.TheLaundressRecall.com網頁查詢，或周一至周五東部時間早上9時到下午5時，致電800-681-1915詢問。

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