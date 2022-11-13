道具槍誤殺案 鮑德溫提告片場人員

涉入片廠拍攝時槍擊致死事件的演員亞歷鮑德溫，日前提出自訴，指控現場槍械管理人與另外三名片場人員。(Getty Images)

好萊塢影星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)去年10月在電影 「Rust」拍攝片場不慎擊發道具槍，誤殺女攝影指導哈麗娜哈欽斯(Halyna Hutchins)，導演 索薩(Joel Souza)也因這起意外受傷；亞歷鮑德溫11日針對槍械管理人與另外三名片場人員提出訴訟。

鮑德溫向洛杉磯郡(Los Angeles County)高等法院提出交叉訴狀，本次訴訟源於先前由不同片場人員提出的訴訟，先前的訴訟將鮑德溫與其他人員列為被告。

這樁道具槍誤殺悲劇發生於2021年10月21日，衍生出多起訴訟案，包括刑事調查，影片拍攝地新墨西哥州可能針對這起意外提出幾項指控。

鮑德溫的交叉訟狀控告槍械管理人漢娜·古鐵雷斯-里德(Hannah Gutierrez-Reed)、助理導演霍爾斯(Dave Halls)、道具供應商肯尼(Seth Kenney)、道具管理人莎拉·扎克瑞(Sarah Zachry)。

本次交叉訴訟的四人與鮑德溫在原訴訟中皆被列為被告；原訴訟由「Rust」電影場記提出，場記稱這起意外令她承受嚴重的精神痛苦。

鮑德溫的交叉訴訟指控被告人的過失，並就他所經歷的「巨大悲痛」尋求賠償。

訴訟內容指出：「這起悲劇起於實彈被攜入片場，並裝進槍內，古鐵雷斯-里德未能仔細檢查子彈或槍枝；霍爾斯未能仔細檢查槍枝，稱槍枝安全，再交給鮑德溫；扎克瑞未能揭露古鐵雷斯-里德在片場外一直魯莽行事，對周遭的人構成安全風險。」

根據聯邦調查局(FBI)的刑事鑑定報告，當時鮑德溫手中持的槍枝「運作功能正常」，若無人扣下扳機子彈不會射出。鮑德溫則在一次電視採訪中一再強調他並未扣動扳機，只扳起擊鐵，槍枝就走火了。