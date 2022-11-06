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馬里蘭州男返家 驚見5屍 3家人1友人遇害 兇嫌自殺

編譯柯立偉／綜合5日電

馬里蘭州4日下午發生五屍命案，該州居民達林‧曼恩(Darin Mann)下班回到位於查爾斯郡(Charles)的家中後，發現來自寮國的48歲前妻索瑪莉(Sommaly Mann)、21歲女兒莎拉(Sara Mann)、18歲兒子凱伊(Kai Mann)和一名在家作客的23歲友人華森(Jovon Watson)全數死亡。

查爾斯郡警長辦公室指出，兇手是莎拉的前男友薩爾斯(Andre Sales)，28歲的兇嫌殺死四人後在現場自殺；調查結果發現薩爾斯是莎拉兩個孩子的生父，曾在行兇處與莎拉同居，警方目前仍正在調查犯案動機，但初步懷疑與家庭糾紛有關。

薩爾斯與莎拉生的兩個孩子在命案發生後一度下落不明，但警方後來確定兩名兒童當時不在家，安全無虞。

命案發生之初，警長辦公室原本表示四名被害人都死於槍傷，但後來又澄清部分受害人是被刺死；法醫將對所有死者屍體進行解剖，以釐清確切死因。

薩爾斯雖曾有傷害、竊盜等前科，但沒有重罪紀錄，不過根據馬里蘭州法院紀錄，曾有人向法院聲請針對薩爾斯的保護令。

警長辦公室發言人黛安‧理查森(Diane Richardson)說，這件事顯然影響了整個社區，很多附近鄰居聚在一起哀悼；但當局也表示，這是起孤立事件，對公眾沒有威脅。

作為滅門命案的唯一倖存者，達林沒有出面接受採訪；他的哥哥羅賓(Robin Mann)說：「我的姪子和姪女都是很棒的孩子；至於達林，他現在還在悲傷的情緒中苦苦掙扎，不想說話」；鄰居則大多表示對這起命案感到震驚，因為4日下午他們並沒有聽到任何不尋常的聲音。

馬里蘭州

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