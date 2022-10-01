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2021年獲准假釋 加州長拒放人 行刺羅勃．甘迺迪兇手求出獄返家

記者顏伶如／綜合報導
1968年6月5日在洛杉磯飯店槍殺羅勃．甘迺迪的瑟爾漢 ，坐牢54年後請求法官釋放，希望能回家跟弟弟住在一起「平靜度過餘生」。（美聯社）
1968年6月5日在洛杉磯飯店槍殺羅勃．甘迺迪的瑟爾漢 ，坐牢54年後請求法官釋放，希望能回家跟弟弟住在一起「平靜度過餘生」。（美聯社）

前總統甘迺迪的親弟弟、當時正參與民主黨總統初選的羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy)，1968年6月5日在洛杉磯飯店造勢活動中遭近距離槍擊身亡，享年42歲。當年24歲男子瑟爾漢(Sirhan Sirhan)遭定罪，處以無期徒刑。辯護律師請求法官釋放瑟爾漢，並提供瑟爾漢談話錄音檔。瑟爾漢在談話中說，如今全心全意求無暴力，希望能回家跟弟弟住在一起「平靜地度過餘生」。

78歲的瑟爾漢坐牢已54年。瑟爾漢的辯護律師巴瑞(Angela Berry)28日在記者會上播放三分半鐘的錄音檔，瑟爾漢在談話中表示，他每一天都對自己的所作所為深深懺悔。

自從2011年透過電視轉播假釋聽證會後，這是瑟爾漢的聲音再度於媒體曝光。當年瑟爾漢假釋聽證會之後，加州便宣布禁止類似聽證會公布錄影或錄音。

羅勃．甘迺迪身中三槍，送醫後隔日宣告不治。槍擊發生時還有另外五人受傷。瑟爾漢原本被判死刑，但由於加州高等法院1972年一度禁止死刑，使得瑟爾漢的刑期改為無期徒刑。

瑟爾漢15次向法院申請假釋都遭駁回，直到2021年申請獲准。但民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)今年1月拒絕讓瑟爾漢出獄，理由是瑟爾漢對社會仍有威脅，對於當年改變美國歷史的重大犯罪，從來不曾承擔責任。

巴瑞28日向洛杉磯郡高等法院遞交陳情書，要求法官撤銷紐森拒絕讓瑟爾漢出獄的命令。巴瑞向法院表示，並沒有任何證據足以證明瑟爾漢具有危險性。

加州 紐森 民主黨

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