死囚靜脈注射毒劑不成功 阿拉巴馬行刑喊停

阿拉巴馬州監獄原訂22日處決死刑犯米勒，但晚上11時30分取消行刑，原因是米勒的靜脈無法注射致命藥劑。(美聯社)

阿拉巴馬州監獄 原訂22日處決死刑犯米勒(Alan Miller)，但阿州獄政局長(Alabama Corrections Commissioner)哈姆(John Hamm)22日晚上11時30分決定取消行刑，原因是米勒的靜脈無法注射致命藥劑。

事實上，原本意見分歧的最高法院直到22日才允許按計畫處決現年57歲的米勒；在決定做出幾個小時後，行刑未能完成。

哈姆指出，「由於法院訴訟程序延遲導致時間受限，在死刑令期滿前，若無法按照阿州懲戒廳協議進入死刑犯靜脈，就得取消處決」。

米勒是送貨司機，因1999年在伯明翰郊區殺害三人而被判處死刑，成為阿拉巴馬州166名死囚之一。米勒的律師8月曾試圖阻止在9月22日行刑，律師聲稱阿州侵犯了米勒的憲法權利，未能提供米勒在2018年選擇的處決方法─無氧氮氣窒息法。

無氧氮氣窒息法(Nitrogen hypoxia)是一種新的處決方式，這種方式被宣傳為較注射毒劑更不易出錯或引起疼痛。阿州和另外兩個州都授權採用這種新處決方式，但至今沒有任何一個州使用過。

米勒的律師23日已提交法庭文件，要求在阿州霍爾曼監獄會見米勒，以記錄他因處決失敗而受到的任何傷害。律師寫道：「米勒因處決計畫而受了傷，可以也應該被拍照或攝影。」

共和黨 籍州長艾維(Kay Ivey)辦公室23日表示，米勒的處決將「盡快執行」。但究竟何時再次行刑，目前仍不清楚。

根據一份證詞，米勒選擇用無氧氮氣窒息法來受死，是因為這樣他就「不必打針」。米勒表示，2018年獄卒向囚犯發出表格，他選了這個選項，還曾要求將表格複印並公證。但阿州表示，沒有紀錄顯示米勒選擇了無氧氮氣窒息法。

阿州2018年批准以氮氣缺氧作為死刑方式，州法曾短暫允許囚犯指定此死刑方法，但從未執行過，監獄體制也未敲定以此方式處死的流程。