俄州超市槍擊案 員工捨身奪槍被譽英雄

俄勒岡州本德市Safeway超市28日傍晚發生槍擊案，造成兩人死亡，20歲槍手自殺身亡。(美聯社)

俄勒岡州 本德市(Bend)Safeway超市28日晚發生槍擊 案，包括槍手在內共有三人死亡，其中66歲員工瑟瑞特(Donald Ray Surrett Jr.)奮勇奪槍喪生，減低了可能傷亡人數，29日被警方譽為英雄。

84歲的顧客班內特(Glenn Edward Bennett)遭槍擊死亡，另兩名在場人員受傷，20歲的槍手米勒(Ethan Blair Miller)在附近自殺身亡，警方在他身邊發現一把AR-15攻擊步槍和一把霰彈槍。

警方發言人米勒29日在記者會上含著眼淚說，瑟瑞特試圖奪下米勒的槍枝，最終雖喪生，卻很可能阻止了更多的死亡。

美聯社報導，瑟瑞特的前妻說，瑟瑞特曾在美軍服役20年，四度駐紮德國；她說：「他被訓練成第一個上戰場和最後一個回家的人。」

警方引述現場購物民眾說，槍手一進入超市就亂槍掃射，大家驚恐不已；當地晚間7點左右，住在附近一棟公寓裡的米勒從平台購物中心(Forum Shopping Center )停車場開槍，馬上警方就接獲好幾通報案電話。

警方說，班尼特在超市入口處被殺，槍手隨後穿過走道，用步槍掃射，直到瑟瑞特與他對峙。米勒說，從警方接獲911報案到發現槍手死亡，整個事件不超過四分鐘。

本德市位於波特蘭西南160哩(約257公里)，居民約9萬7000人；該市警察 局長克然茲(Mike Krantz)說，警察趕到超市時，還聽到槍聲。

40歲的塔若里(Molly Taroli)和丈夫正在超市買晚餐食物，聽到有人開槍掃射，便從皮包拿出手槍防身，只聽見店員大喊「快走快走快走」；帶著四個孩子來購物的卡巴(Josh Caba)立刻叫孩子們跑走，店裡一片驚叫聲，他說，「真是恐怖」。

住在購物中心對面的湯普森(Heather Thompson)說，她先聽到五到八聲槍響，不到一分鐘，又聽到10到20聲槍聲，「好多人從超市跑出來」。

事發後，俄勒岡州民選官員紛紛表示，要修法嚴加管制槍械；國會參議員魏登(Ron Wyden)說，又一起大型槍擊案，又幾家痛失親人友人，美國絕不能再裝作若無無事。