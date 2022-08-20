黃石公園溫泉漂浮「一隻穿著鞋的腳｣ 疑意外死亡

黃石國家公園溫泉「深淵池」(圖)日前浮現「一隻穿著鞋的腳｣，公園管理人說，可能是從上月底意外死亡的人遺體脫落。(美聯社)

黃石國家公園的溫泉浮現「一隻穿著鞋的腳｣，公園管理人說，可能是從意外掉進溫泉死亡者的遺體脫落。

死亡事件發生於7月31日，調查單位不疑有他殺之嫌，但具體情況、死者身分及死因也未公布。

公園管理局員工16日在深淵池(Abyss Pool)發現一隻鞋子，消息傳出後，一名男子從馬里蘭州 打電話向公園管理處報告，他們全家8月11日在同樣地方看到一隻鞋子，連同腳漂浮在水上。

家住馬里蘭州帕薩迪那市的昆恩(Chris Quinn)說，他還把照片傳給公園管理處。

公園管理處發言人韋瑞斯(Linda Veress)說，園方目前無法確認這兩隻鞋子，是否同一型號。

位於黃石湖西拇指區西邊的深淵池，深53呎(約16公尺)，水溫超過140℉(60℃)，公園管理人一再提醒遊客，來到這高溫地區，一定要遵行步道 和木道的指示，因為溫泉、水池四周的地殼薄弱，容易脆裂。掉下去，水溫可能滾燙，也富含酸性。

管理處官員說，1890年以來，面積達3471平方哩(約9000平方公里)的黃石公園 內，死於溫泉相關事故的人數，不低於22人，最近一次事故是2016年6月，一名來自俄勒岡州的波特蘭居民因走出步道，不慎從碎石跌落滾燙、酸性的溫泉，幾乎屍骨無存。

黃石公園是美國第一個國家公園，近年來每年約有400萬名遊客走訪，2020年因新冠病疫關閉，是唯一例外。今年6月，遭遇上史上最嚴重的洪災，全園關閉，到現在北門和東北兩大入口，仍不能通車。