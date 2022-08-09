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「七寶奇謀」靈感來源 300年前西班牙商船殘骸 俄勒岡海邊尋獲

記者顏伶如╱綜合報導
神秘消失了300多年的西班牙商船「桑托．克里斯多．狄布爾戈羅斯號」。(取自Maritime Archaeological Society臉書)
神秘消失了300多年的西班牙商船「桑托．克里斯多．狄布爾戈羅斯號」。(取自Maritime Archaeological Society臉書)

瀕臨太平洋美國西北部美洲原住民部落代代相傳的口述歷史指出，俄勒岡州北部尼哈勒姆(Nehalem)曾發生大型商船船難；「航海考古學會」(Maritime Archaeological Society)志工團隊今年6月在俄州沿海一處洞穴找到20塊木片，經比對證實來自於神秘消失了300多年的西班牙商船「桑托．克里斯多．狄布爾戈羅斯號」(Santo Cristo de Burgos)。

俄勒岡州北部海域數百年前曾發生大型商船船難，好萊塢知名導演史蒂芬史匹柏1985年...
俄勒岡州北部海域數百年前曾發生大型商船船難，好萊塢知名導演史蒂芬史匹柏1985年推出的冒險喜劇片「七寶奇謀」，據稱靈感便是來自這起事件。圖為該片劇照。 (Getty Images)

事發時間遠在歐洲移民落腳當地的數年前，蜜蠟(beeswax)製成的蠟燭以及17世紀晚期的中國瓷器碎片，則是後來陸續被發現的遺物；好萊塢知名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)1985年推出的冒險喜劇片「七寶奇謀」(The Goonies)，據稱靈感啟發便是來自這起事件。

根據「航海考古學會」研究，「桑托．克里斯多．狄布爾戈羅斯號」1693年7月從菲律賓馬尼拉出發，載著包括中國瓷器在內等各式亞洲高檔商品及大批蜜蠟，準備前往墨西哥阿卡普爾科(Acapulco)進行貿易，但船並未抵達目的地，下落始終成謎。

300多年前，西班牙商船「桑托．克里斯多．狄布爾戈羅斯號」沉没的海邊。(取自Ma...
300多年前，西班牙商船「桑托．克里斯多．狄布爾戈羅斯號」沉没的海邊。(取自Maritime Archaeological Society臉書)

「航海考古學會」指出，長年以來，「蜜蠟船難」(Beeswax Wreck)是俄勒岡州沿海社區津津樂道的傳說，尼哈勒姆海灘經常出現蜜蠟，居民推測附近海域可能曾經發生船難，船隻沉入海底，蜜蠟則被沖上岸邊。經過14年追蹤研究，學會研究人員證實「蜜蠟船難」主角是一艘往來於馬尼拉與阿卡普爾科之間的西班牙大型帆船。

考古學家指出，西班牙大型帆船發生船難後，後來被找到的中國瓷器碎片，從圖樣設計推斷製造時間約在1680年至1700年之間。

「航海考古學會」耗時近兩年設法組隊尋找這艘船殘骸，會長威廉斯(Scott Williams)指出，籌備期間除了因為新冠疫情而耽擱，也需要向地方政府申請相關執照。

研究人員從海邊洞穴尋獲的木片研判，當年這艘船在俄勒岡州艾斯托利亞(Astoria)附近翻覆。威廉斯說，後來的幾百年裡，無以計數的探險家以及落腳於美國西北部的新移民，都對船難事件有過文字紀錄，各種遺物也被民眾找到。

威廉斯說，尋獲得船隻木片已送往位於艾斯托利亞的哥倫比亞河海事博物館(Columbia River Maritime Museum)進行分析。

威廉 俄勒岡州 移民

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