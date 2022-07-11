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芝城國慶槍案受關注 死者是白人？4歲童去年被槍殺無人理 母不平

編譯柯立偉／綜合10日電
芝加哥北郊海嵐公園市發生的國慶遊行槍擊案，引起全國關注，要求控槍呼聲高漲。(美聯社)
芝加哥北郊海嵐公園市發生的國慶遊行槍擊案，引起全國關注，要求控槍呼聲高漲。(美聯社)

去年勞動節假期期間，住在芝加哥南區伍德朗(Woodlawn)的四歲男童莫爾特里(Mychal Moultry Jr.)被殺害，然而該起事件沒有獲得社會上多大關注；今年國慶長周末芝加哥再度爆發海嵐公園市(Highland Park)大規模槍案，造成7死46傷，對比公眾對兩件槍擊案截然不同的反應，莫爾特里的媽媽安琪拉．格瑞格(Angela Gregg)心裡多少有點不平衡。

格瑞格指出，她對海嵐公園市的槍擊案感到非常震驚，但她也不禁拿本次槍擊案和造成她兒子死亡的那起槍案相比較；相對於警方此次高效率逮捕嫌犯，如今十個月過去，殺害她兒子的槍手卻仍然逍遙法外，多次詢問警方偵辦進度，都只得到「正在調查中」的官腔回應。

她說：「我本來以為，一個四歲孩童的死亡，會引起極大的反響和關注，但是並沒有；或許是因為芝加哥南部與西部的槍枝暴力問題太嚴重，無法引起公眾關注，又或許這就是富人與窮人、白人與其他族裔間的差距吧；我們本來有機會在我兒子死後迅速推動立法嚴控槍枝，但相關修法進度遲滯不前，才又造成今年國慶的這種悲劇。」

事實上，海嵐公園市大規模槍擊事件發生後，包括副總統賀錦麗(Kamala Harris)、伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)和參議員譚美(Tammy Duckworth)在內的政界人士訪問了該社區進行慰問；而根據政府收入統計調查，海嵐公園市家庭平均年收入為14萬7067元，是伍德朗2萬5450元的逾五倍之多，也無怪乎格瑞格對公眾和政治人物對性質相同的槍擊事件區別對待感到憤憤不平。

芝加哥新源教會(New Beginnings Church)牧師布魯克斯(Corey Brooks)也表示，在貧困、槍枝氾濫地區發生槍擊案，不容易成為公眾關注的焦點；他說：「伍德朗、伊格伍區(Englewood)、奧斯汀(Austin)、羅斯蘭(Roseland)或洪堡公園(Humboldt Park)這一帶，都是槍枝氾濫嚴重的地方，且這些地方的家庭普遍貧困，導致長期被忽視。」

槍擊 芝加哥 譚美

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