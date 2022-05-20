憶南加台灣教會槍案 張宣信牧師：憂對立升高

張宣信牧師日前獲民眾致贈鮮花安慰悲痛。（本報記者╱攝影）

南加台灣教會槍手周文偉 因政治仇恨動機，15日槍擊爾灣 台灣基督長老教會會眾造成1死5傷，案發當天制伏槍嫌的牧師張宣信受訪表示，很怕對立升高，並澄清他們教會純粹傳上帝福音無涉統獨。

美國之音（VOA）今天報導，張宣信受訪回憶槍擊案說：「為了政治理念，他可以恨一些無辜的長者，可以對一個這麼平和的團體來痛下殺手，而且是要用把大家全部都滅掉的方法，他要傳達什麼樣的訊息？」

報導說，案發當時張宣信在一片混亂中拿起椅子就扔，槍手隨即倒地，那一擊制止悲劇的擴大。

報導指出，加州橘郡（Orange County）警方表示，凶嫌犯案動機源於政治因素，來自於對台灣政治的仇恨，以及對台灣社區的不滿。

報導說，張宣信告訴美國之音，警方這幾天在偵訊期間有點驚訝凶嫌和受害者都是華人，甚至都是從台灣來的移民，彼此間的衝突並非源自種族或宗教。

報導指出，張宣信說：「會選我們也許是他要盡可能的屠殺最多的（台灣）人。」

報導說，爾灣台灣基督長老教會在美國屬於規模較大的台灣人教會，成員達上百人，相較之下，旅居拉斯維加斯的周文偉，當地長老教會則規模較小。

報導指出，張宣信說：「這幾天有很多人在懷疑說，你們教會是不是常常在講台灣獨立這些台灣政治的問題，我要特別聲明…我們是傳神的福音…。」並歡迎大家上這個教會的網站，看看眾牧者的證道內容。

報導指出，張宣信表示：「他會選定我們可能有他以前的經驗，還是他自己主觀的認定（原因）等等，但是我們很不幸成為他作案的目標。」不樂見這樁憾事升高任何群體間的對立。

報導說，張宣信指出：「老實說我很怕（台灣統獨族群間）會升高對立，很不幸這個事件這樣子，但我很希望在台灣的社會，大家有不同的政治立場，彼此包容。我們真的是同島一命。」

報導指出，他說：「如果是有外力來侵犯我們，沒有人能倖免於這樣的悲慘的結局、犧牲。所以我們希望從這個事件上學習到尊重、彼此尊重，不要利用這次事件升高對立。」

報導說，張宣信感謝醫師鄭達志犧牲自己，拯救在場的長者，並指出鄭醫師是第一次陪媽媽來，他中彈後躺在地上臉朝下，鄭媽媽喊著：「那是我兒子，那是我兒子。」回憶當下，張宣信仍止不住哽咽。

報導指出，警方在凶嫌車內起出以中文書寫的仇視台灣字條，另有媒體披露，周文偉2019年曾在拉斯維加斯參加中國和平統一促進會，懷疑他是促統會的組織成員。

據中國和平統一促進會官網，是中國對外的宣傳窗口，由全國政協主席汪洋擔任會長，在美國有許多分支。

報導說，張宣信表示：「我對他（凶嫌）不了解，也沒有話對他講。」但期盼公義得到伸張。