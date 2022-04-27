挪「黑人的命也是命」捐款買豪宅 創辦人辯稱遭死亡威脅

「黑人的命也是命」共同創辦人庫勒斯(中)、阿布杜拉(左) 被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察 膝蓋壓頸致死後，全美各地爆發「黑人的命也是命」(BLM )大規模抗議，許多民眾紛紛掏腰包為反對種族歧視捐款。國家廣播公司(NBC)報導，BLM社運領袖在南加州 買下價值600萬元豪宅，讓支持者感到納悶。

報導指出，42歲加州白人婦女庫莉亞‧裴索爾特(Kulia Petzoldt)說，2020年佛洛伊德事件發生後，覺得應該為追求種族正義盡一份力，於是帶著女兒到奧克蘭參加示威活動，還前後捐款數百元給BLM全球連線基金會。

不過，紐約雜誌披露BLM全球連線基金會領袖2020年10月以基金會款項在南加州購買600萬元豪宅並設法隱瞞消息之後，包括裴索爾特在內的支持者則感到困惑。

對於不當使用捐款的批評聲浪，國家廣播公司報導，BLM全球連線基金會共同創辦人庫勒斯(Patrisse Cullors)、洛杉磯BLM共同創辦人阿布杜拉(Melina Abdullah)均出面駁斥，並表示由於受到死亡威脅，才買房子做為「安全庇護所」。

庫勒斯與阿布杜拉表示，並未打算隱瞞購屋的消息，只是想等待狀況安全的適當時間才公布。

阿布杜拉表示，由於住家經常遭到警察臨檢，因此帶著兩個女兒在BLM全球連線基金會購買房子住過四次。她說，住豪宅的消息曝光後，總共收到2500則網路恐嚇簡訊以及仇恨留言。

專門研究非營利組織的聖母大學法律教授梅爾(Lloyd Mayer)指出，有關非營利團體的捐款經費使用，法律規定是以保護捐款人做為出發點，捐款人有權期待捐贈款項的用途與募款聲明符合。

梅爾指出，通常非營利組織發動募款時，聲明中會附註善款將用來支援行政人員開銷或房屋補貼，因此從法律角度來看，BLM全球連線基金會購買豪宅的行為「與募款目標是一致的」。