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蒙大拿州長 帶4隻獵犬圍獵裝有追蹤器美洲獅 挨轟

編譯柯立偉／綜合6日電
蒙大拿州共和黨籍州長強福特。(美聯社)
蒙大拿州共和黨籍州長強福特。(美聯社)

蒙大拿州共和黨籍州長強福特(Greg Gianforte)約一年前才因為未依法令參加狩獵課程就獵殺一匹狼而引起動保團體抗議，如今又傳出他曾在去年12月在蒙大拿州艾米格蘭特(Emigrant)的林務局土地上，用獵犬圍獵一頭被國家公園科學家安裝追蹤器的美洲獅，再度引起爭議。

州長發言人布魯克．斯特羅克(Brooke Stroyke)上月28日證實，州長確實在在去年年底與朋友狩獵時獵殺了一頭美洲獅，但由於州長擁有以獵犬狩獵的許可執照，也有完成州法令規定的線上訓練課程，州長的狩獵活動並未違法。

斯特羅克說：「州長和他的朋友們於去年年底狩獵時，帶了四隻獵犬圍獵一頭美洲獅，並成功把美洲獅趕到樹上並射殺成功；確認美洲獅死亡後，州長也有依法規立刻通知魚類野生動物及公園管理廳。」

據了解，1930年代因狩獵成風，蒙大拿州的獅子族群數量急遽減少，直至1980年代才又見增長，黃石公園於是透過GPS項圈，長期追蹤獅子的習性、足跡、狩獵方式與可能的族群數量；雖然現在的獅子族群數量較1930年代為多，但黃石公園估計不過也才34至42頭；由於年輕公獅每天會跑好幾哩去尋找尚未被年長雄獅控制的土地，只要離開國家公園保護邊界，很容易被獵人盯上。

事實上，強福特向來以支持狩獵活動廣為人知，自他上任以來，一改該州過往對野生動物採取保護的政策，大舉放寬狩獵季節、數量、物種的標準，特別是狼群，強福特在州議會通過法案允許民眾在黃石公園以外的土地上獵捕；據黃石公園統計，過去六個月以來，離開黃石公園的瑯有25頭遭到獵捕，其中19頭被獵捕於蒙大拿州。

蒙大拿州 共和黨

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