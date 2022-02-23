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狠夫謀害紀夢奇再添1罪 承認虐童加判10年 得坐牢38年

特派員黃惠玲╱綜合報導
艾立吉殺害妻子紀夢奇案，年初由法官判刑28年，22日虐嬰罪成加判10年刑期。(美聯社)
艾立吉殺害妻子紀夢奇案，年初由法官判刑28年，22日虐嬰罪成加判10年刑期。(美聯社)

因殺害華裔妻子紀夢奇二級謀殺罪成，而於年初由法官判處28年監禁的密蘇里州男子艾立吉(Joseph Elledge)，22日當庭承認虐待兒童、一級危害兒童以及三級家庭暴力等三項罪名，法官對此另判監禁10年；這也意味著，艾立吉將累計服刑38年。

艾立吉22日穿著橘色囚衣、戴著手銬及腳鐐，出席了法庭聽證。有關他虐待兒童控罪的細節，法庭上並未公開，但根據大陪審團的起訴文件顯示，艾立吉被控曾經「故意抓住或毆打一名18歲以下的兒童，並造成兒童身體傷害」。

由該案的報警紀錄顯示，2019年10月初艾立吉妻子紀夢奇失蹤，當地警方雖然懷疑艾立吉涉案，卻缺乏實證，警方後來以虐童罪將他逮捕歸案，警方當時的說法是，艾立吉毆打女兒的臀部，力度足以造成孩童瘀傷，調查人員並以在其iPad發現的女嬰淤傷照片、視頻做為佐證。

艾立吉直到2020年2月才被控謀殺罪，紀夢奇的屍體，則到2021年3月才被發現。

檢察官奈特(Dan Knight)22日在法庭上表示，艾立吉承認虐童的認罪協議中，包括密蘇里州不會就艾立吉的二級謀殺罪，提出其他相關的重罪控訴，這些因此取消的控罪，包括遺棄屍體、竄改物證等。

辯方表示，根據認罪協議，如果他的謀殺案獲得同意上訴，檢方將不以謀殺罪之外的其他罪名指控艾立吉。

艾立吉的律師在今年1月初，就其客戶艾立吉的二級謀殺罪提出上訴，根據法庭的網上紀錄，密蘇里州的上訴法院的確已經收到艾立吉所提出的二級謀殺上訴請求。

密蘇里州 紀夢奇 華裔

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