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亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪

編譯孫梁／綜合18日電
18歲少女艾莫琳·阮(右)2019年在科羅拉多州診所接受隆胸手術而死亡，警方日前逮捕52歲的整形外科醫生喬佛里·金(左)，並提出一級嚴重攻擊和刑事過失殺人的指控。(CBS電視台截圖)
18歲少女艾莫琳·阮(右)2019年在科羅拉多州診所接受隆胸手術而死亡，警方日前逮捕52歲的整形外科醫生喬佛里·金(左)，並提出一級嚴重攻擊和刑事過失殺人的指控。(CBS電視台截圖)

科羅拉多州一名亞裔整形醫師和一名麻醉護士2019年在隆胸手術中，導致18歲的越裔女子死亡，警方經過長期調查16日宣布逮捕52歲的醫師喬佛里·金(Geoffrey Kim)，並提出一級嚴重攻擊和刑事過失殺人的指控；麻醉護士米克(Rex Meeker)被控過失殺人，警方已發出逮捕令。

阿拉帕霍郡(Arapahoe)警方說，18歲的艾莫琳·阮(Emmalyn Nguyen)2019年8月1日在科州的美容整形診所做隆胸術，但在接受麻醉後心臟驟停；手術失敗後艾莫琳陷入昏迷狀態，腦死成為植物人，14個月後於2020年10月去世。

警方說，整形醫師16日在律師的陪同下自首，問話後獲得保釋。警方對麻醉護士米克發出逮捕令。

艾莫琳的家人2019年控告整形診所疏忽，阿拉帕霍郡警局的調查主管史都華(Travis Stewart)說：「我們2019年8月就已立案，兩年多的調查中完成了數十個約談和搜查，希望目前的進展能使艾莫琳一家看到正義的來臨和折磨的結束。」

艾莫琳家庭的律師伍德拉夫(David Woodruff)說，艾莫琳的家人的感受複雜，「他們顯然為正義得到伸張而高興，但同時也給他們帶來折磨，重新喚起了他們所經歷的創傷。但如今終歸看到了結果。」

艾莫琳的父母在2019年的司法訴訟中說，手術期間女兒接受麻醉後，醫師和護士讓她一個人待著，長達15分鐘沒人管，在沒人照看期間麻醉出了問題，她的嘴唇和面部變成藍色，渾身全都變色；當時艾莫琳的心臟兩次停止跳動，必須進行急救，而醫師五個小時後才撥打911電話。

這起醫療事故導致艾莫琳的大腦嚴重受損，進入永久性的半意識和半昏迷狀態，需人全天護理，去世前一直要靠插管餵食。

亞裔 911 科羅拉多州

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