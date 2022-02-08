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對付「打砸搶」犯罪模式 伊州將設新罪名 有利起訴搶匪

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
去年11月時，14名嫌犯闖入芝城西郊的LV店，搶走價值好幾萬的商品。(本報檔案照片)
去年11月時，14名嫌犯闖入芝城西郊的LV店，搶走價值好幾萬的商品。(本報檔案照片)

芝加哥名店履遭歹徒明目張膽入店搶劫，不但造成觀光客恐慌，更對城市經濟造成衝擊，為了對付這種「打砸搶」(smash-and-grab)的犯罪模式，伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)與伊州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)7日公布一項草案，將增設「有組織的零售犯罪」(organized retail crime)刑事罪名，以便讓檢察官更容易對此類犯罪調查與提控。

羅武說，這項草案填補了現行法律中的漏洞，目標是瓦解「有組織零售犯罪的團伙」，並向罪犯發出信息「我們會調查到底」；過去幾個月來，包括芝加哥市中心購物大道、郊區橡樹溪購物中心以及市區黃金海岸區的名店，陸續發生多人暴力闖入店內行搶商品的案件，新的控罪主要針對這些集體偷搶高價商品的罪犯，而非平常在一般商店的小偷。

全美零售聯盟(National Retail Federation)統計顯示，從2015年到2020年間，「有組織的零售犯罪」案件增加了60%；零售行業領袖協會(Retail Industry Leaders Association)的一項研究顯示，零售犯罪導致了約1205億的經濟損失，且因此使相關工作崗位減少了66萬個，而政府也少收了150億的商業稅、銷售稅。

羅武的提案，可使犯罪份子更難逃脫其罪行，因為此法將允許郡縣的檢察官對整個作案團伙提控，而不是僅針對發生在其轄區內的部分控罪，此外，該法並允許檢察長通過大陪審團，對參與有組織零售犯罪者提出起訴。

羅武說，這類犯罪的控罪不應侷限於郡縣範圍，而是應該跨越司法管轄區，該草案的部分內容，也反映了聯邦層面的立法提案，那就是對網路出售贓物的犯罪份子提高障礙，新法案要求銷售量高的賣家，必須先提供身份證明。羅武表示，不少犯罪者在網路出售高價商品後，將所得資助毒品與人口販運。

這項新的草案，預計很快就會提交到州議會。

檢察官 芝加哥 觀光

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