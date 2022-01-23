來美會女友 英科學家躺床上被流彈擊中頭部身亡

英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

剛到喬治亞州 亞特蘭大郊區探視女友的英國 天體物理學者威爾森(Matthew Willson)，16日凌晨和女友躺在床上突遭橫禍，被窗外飛來流彈擊中頭部，送醫不治。此案不僅凸顯美國槍枝氾濫對安全的戕害，也成為英國頭條新聞，威爾森家屬聲稱要為無辜身亡的威爾森「討回公道」。

執法部門表示，現年31歲的威爾森剛自倫敦郊區徹特西(Chertsey)來美，16日凌晨2點左右他在喬治亞州布魯克海文(Brookhaven)遭流彈擊中時，正躺在女友旁邊。據報導，這對情侶是在威爾森於喬治亞州立大學擔任研究員時相識。

威爾森的女友謝波德(Katherine Shepard)告訴英國媒體，他們先是聽到一陣槍聲大作，她建議報警，威爾森回道：「當然，我相信他們只是在胡鬧。」這是威爾森死前說的最後一句話。然後，她看到他在黑暗中倒下，這才意識到他被子彈打中。她回憶自己試圖用毛巾止住他頭部的血，在他閉上眼睛、呼吸困難時一再要求他：「留在我身邊」。

布魯克海文警方聲明指出，子彈很可能是從公寓大樓外射入；這起槍擊 事件似乎「涉及個人用一把或幾把槍胡亂開槍」，「這是毫無目的的行為，他是完全無辜的受害者。」

此命案成為英國頭條新聞；英國是全球槍殺率最低國家之一，有最嚴格的槍枝法律，其中包括持有槍枝前須全面背景調查。相較之下，「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據顯示，2020年是美國數十年來槍枝暴力致死最嚴重的一年，有近2萬名美國人喪生。

威爾森的姊姊告訴英國媒體，有人「只是為了好玩開槍；他們甚至不知道他們從我們這裡奪走了這麼美好的一個人。」「這一點也不合邏輯，」她表示，「我們要為馬修討回公道。」英國外交部表示，他們正與美國當局聯繫，且「正協助一位在美國去世的英國男子家屬」。

這起死亡事件也震驚了人口約5萬5000人的布魯克海文鎮。此地曾在2017年被居家安全組織列為喬治亞州排名第十的安全城市，是人口稠密的迪卡爾布郡(DeKalb County)最安全城市。警方敦促目擊者提供與槍擊案有關的任何訊息。

英國埃克塞特大學(University of Exeter)發表向威爾森致哀聲明表示，該校前博士生是「我們天體物理學團隊受人喜愛的成員」，「我們獲悉他在美國死亡的悲劇，我們的心與他的家人、朋友和同事同在。」