目睹3童落水 23歲女奮不顧身跳結冰池救人
科羅拉多州女子塔拉維拉(Dusti Talavera)本月9日下午從位於丹佛家裡看到三名兒童從玩耍的冰層墜入水中，立刻衝過去，先把兩名拉到岸上，但正要馳援第三名的時候，自己腳底冰塊破裂，也掉入冰冷的15呎深的水裡；幸好這時，女孩的堂哥及時出現，丟了一條繩子過來，讓她和女孩順利出水。
10日她在記者會上回顧說，她先穩住自己，但冰塊太滑，只好在水中滑動，保持頭部在水面，並奮力將已經昏迷的落水女孩的頭部挺在水面上。
阿拉帕荷郡警員趕到現場，但見六歲的女孩躺在路邊，已無呼吸、心跳，趕緊施加人工呼吸，並換下她溼透的衣服，等女孩醒過來可以自行呼吸後，急救人員緊急送她就醫；官員說，11日下午，在丹佛保健醫療中心急救病房的女孩已脫離危險。
警消人員都讚揚23歲的塔拉維拉英勇救人的義舉，警局副局長莫爾頓(Blaine Moulton)說，她反應迅速，冒著生命危險，奮不顧身就為了這三個小孩可以活著看到明天，真是「令人驚異」的英勇行為。
塔拉維拉說，下午3點30分左右，她看到一群在冰上玩耍的小孩，有幾個墮入水中，趕緊把鞋子脫了跑出去，把4歲女童和11歲男童拉回岸邊，再搶救第三名落水兒童。整個過程，她心中只有一個念頭：「救人要緊。」
她說，「當時沒人在場，我知道，我得趕緊救人。」
有四個孩子的消防隊員薩頓在記者會上聽到塔拉維拉自述，感動落淚；「她的作為真讓人驚異。我們回到消防隊還在談她的英勇呢…天呀，如果我的小孩也發生類似情況，希望有像她那樣的人在附近。」
莫爾頓趁機提醒家長和冰雪地帶的小孩，像科羅拉多那樣的地方，天氣時常在冰點上下徘徊，水面的冰層不像表面看來那麼厚，一定要有危機意識。
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