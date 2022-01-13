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目睹3童落水 23歲女奮不顧身跳結冰池救人

記者張聲肇／綜合報導
丹佛居民塔拉維拉日前從家裡看到三名兒童從玩耍的冰層墜入池塘中，立刻衝過去勇敢救起三人。(CBS丹佛地方電視台截圖)
丹佛居民塔拉維拉日前從家裡看到三名兒童從玩耍的冰層墜入池塘中，立刻衝過去勇敢救起三人。(CBS丹佛地方電視台截圖)

科羅拉多州女子塔拉維拉(Dusti Talavera)本月9日下午從位於丹佛家裡看到三名兒童從玩耍的冰層墜入水中，立刻衝過去，先把兩名拉到岸上，但正要馳援第三名的時候，自己腳底冰塊破裂，也掉入冰冷的15呎深的水裡；幸好這時，女孩的堂哥及時出現，丟了一條繩子過來，讓她和女孩順利出水。

10日她在記者會上回顧說，她先穩住自己，但冰塊太滑，只好在水中滑動，保持頭部在水面，並奮力將已經昏迷的落水女孩的頭部挺在水面上。

阿拉帕荷郡警員趕到現場，但見六歲的女孩躺在路邊，已無呼吸、心跳，趕緊施加人工呼吸，並換下她溼透的衣服，等女孩醒過來可以自行呼吸後，急救人員緊急送她就醫；官員說，11日下午，在丹佛保健醫療中心急救病房的女孩已脫離危險。

警消人員都讚揚23歲的塔拉維拉英勇救人的義舉，警局副局長莫爾頓(Blaine Moulton)說，她反應迅速，冒著生命危險，奮不顧身就為了這三個小孩可以活著看到明天，真是「令人驚異」的英勇行為。

塔拉維拉說，下午3點30分左右，她看到一群在冰上玩耍的小孩，有幾個墮入水中，趕緊把鞋子脫了跑出去，把4歲女童和11歲男童拉回岸邊，再搶救第三名落水兒童。整個過程，她心中只有一個念頭：「救人要緊。」

她說，「當時沒人在場，我知道，我得趕緊救人。」

有四個孩子的消防隊員薩頓在記者會上聽到塔拉維拉自述，感動落淚；「她的作為真讓人驚異。我們回到消防隊還在談她的英勇呢…天呀，如果我的小孩也發生類似情況，希望有像她那樣的人在附近。」

莫爾頓趁機提醒家長和冰雪地帶的小孩，像科羅拉多那樣的地方，天氣時常在冰點上下徘徊，水面的冰層不像表面看來那麼厚，一定要有危機意識。

科羅拉多州這座池塘表面雖結冰，但冰層不夠厚，導致三名兒童落水。(CBS丹佛地方電...
科羅拉多州這座池塘表面雖結冰，但冰層不夠厚，導致三名兒童落水。(CBS丹佛地方電視台截圖)

科羅拉多州

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