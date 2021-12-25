洛杉磯警察擊斃傷人兇徒 子彈穿牆打死試衣間14歲少女

位於加州北好萊塢的Burlington百貨店發生槍案，警方處理時誤殺一名14歲少女。圖為警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

位於加州北好萊塢 (North Hollywood)地段的Burlington百貨店23日發生攻擊事件，洛杉磯 市警察 向一名涉嫌襲擊婦女的嫌疑人開火時，誤殺試衣間裡的一名14歲女孩；洛杉磯郡法醫辦公室24日確認了這該名少女的身分。警方表示，她案發時正在試穿裙子。

法醫辦公室公布這名女生為瓦倫蒂娜·奧蕾拉娜-佩拉塔(Valentina Orellana-Peralta)。根據警方初步信息，當時女孩和她的母親正在試衣室裡，一名警員向嫌疑人附近的牆壁開了一槍，誤傷女孩，當場死亡。

洛杉磯市警局(LAPD)消息人士向「洛杉磯時報」證實，這名少女當時正在商店裡試穿裙子。

北好萊塢Burlington店的節日購物客熙熙攘攘，目擊者說，一名狂躁男子中午時分用金屬鎖鍊攻擊一女性，並威脅將物品扔下樓；警方趕到後向這名男子開了數槍，嫌疑人當場斃命，但一枚子彈穿過男子身後的板牆，打中試衣間裡的少女。

警方發現牆壁上有洞，進試衣間後發現少女已死，但不能確定她是否是聽到槍聲後到裡面躲避。

洛市警察局長摩爾(Michel Moore)說：「這起意外導致無辜者死亡，令人心碎，我為少女失去生命而深表歉意，言語不足以表達她一家人的痛苦。」他表示要進行徹底和透明的調查，27日將公布報警電話、警察的隨身照相機和監視器錄影。

洛杉磯警局今年迄今至少開槍打中36人，至少17人喪命，遠多於去年的27人中彈和7人喪生，及前年的26人中彈和12人死亡；洛杉磯警方過去一周就開槍擊斃四人。

洛杉磯警方2018年7月21日也曾誤殺一名女子，當時一個男子開槍打死祖母和女友後，警方展開追擊，嫌疑人駕車撞上Trader Joe's超市，女店員聽到撞車聲跑出門結果被打中，男子劫持數名人質與警方對峙，三小時後投降；檢方認為兩名警員向嫌疑人開槍屬合法。