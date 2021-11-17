求償380億 華州控3類鴉片藥商開審

華盛頓州檢察長弗格森(圖)向全國三大類鴉片藥物經銷商提出的訴訟案，15日於金恩郡高等法院正式開庭，求償金額高達380億元。(美聯社)

由華盛頓州檢察長弗格森(Bob Ferguson)向全國三大類鴉片藥物經銷商提出的訴訟案，本周於金恩郡(King County)高等法院正式開庭，檢方求償金額高達380億元。

先前針對全國類鴉片止痛藥濫用危機，各州檢察長組成的聯盟已在今年7月與康德樂(Cardinal Health)、AmerisourceBergen、McKesson三家藥物經銷商和製藥龍頭大廠嬌生 (Johnson & Johnson)達成和解協議。

然而，當時弗格森認為和解對華州的幫助不大而拒絕，如今在他的開庭聲明也鄭重表示，本案將是他任內最重要的公共衛生案件訴訟。

「這些大公司是明知故犯。」弗格森向法官表示：「我們也知道他們深諳這些藥物可能帶來的傷害，因為在他們的私人通聯記錄中，公司的行政高層只顧嘲笑那些被類壓片藥物副作用傷害的人；他們的貪婪傷害了整個人類群體，但卻可以表現得如此冷酷無情。」

先前奧克拉荷馬州 高等法院才駁回向嬌生求償4億6500萬元的判決，以及本月加州 三起類似的訴訟接連敗訴後，都一再顯示弗格森的策略並非毫無風險。

根據加州橘郡高等法院法官威爾森(Peter Wilson)1日的初步判決，奧克拉荷馬市及加州三起訴訟都無法證明，藥物經銷商是使用詐欺的手法來行銷非必要類壓片藥物處方的數量增加，進而造成妨礙公共利益。

不過弗格森強調華州的法律不同，而且和上述幾起事件的差異有如「蘋果和橘子」；弗格森雖然以妨礙公共利益和違反華州消費者保護法向藥物經銷商提出指控，但其中包含3000起州政府及地方政府經手的案件。

弗格森於2019年提出告訴，聲稱這起案件將帶來變革；自2006年至2017年，該州超過8000人因濫用類鴉片藥物死亡，故該州求償380億元用於成癮治療、刑事訴訟成本、公共教育基金等；預計審判期大約三個月。