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FBI網址被駭客入侵 亂寄10萬人垃圾電郵

編譯柯立偉／綜合14日電
經由FBI電郵系統發出的假電郵。(Spamhaus.org)
經由FBI電郵系統發出的假電郵。(Spamhaus.org)

歐洲一個專門監控Email垃圾郵件的非營利組織「Spamhaus」指出，美東時間12日晚間有一名身分尚在查核的駭客入侵聯邦調查局(FBI)網域，並以FBI伺服器向至少10萬人發送垃圾郵件，目前尚不清楚FBI的伺服器遭到多大程度的入侵。

Spamhaus表示，這封以FBI伺服器發出的垃圾郵件中，提到一名資訊安全作家托伊亞(Vinny Troia)，及一個網路犯罪組織「暗黑君王」(The Dark Overlord)，但前後語句不連貫，無法從該封電郵中得知駭客寄發此封電子郵件的真正意義。專家推測，由於托伊亞所任職的資安公司「夜獅網路安全顧問」(Night Lion Security)於1月時曾發布一項針對「暗黑君王」的研究報告，因此這封電郵可能是一封警告信。

Spamhaus研究員格羅斯金(Alex Grosjean)說，如果是一般詐騙電郵，通常只會「偽造」網域，使受信人誤以為是從某機構發出，但分析此次電郵程式碼，明顯是由FBI的網域寄出，顯見FBI網域確遭入侵；此外，駭客並非隨機發送此封垃圾郵件，收到這封信的人都是美國網域號碼註冊局(ARIN)在網站上公開的系統管理員，因此挑釁意味濃厚。

資安事件發生後，FBI迅速將受影響的伺服器下線，並發表聲明指出：「本局已獲知有駭客入侵本局網域，並以『@ic.fbi.gov』的電子郵件地址向大量人士寄送垃圾郵件，目前仍在調查駭客入侵始末，暫無進一部消息提供。本局並呼籲民眾對於陌生來源的電子郵件保持謹慎，發現網攻跡象者，可盡速向本局網路犯罪中心(ICCC)或網路暨基礎設施安全局(CISA)舉報。」

事實上，在FBI網域遭入侵前，多個政府部門已遭受來自外國的網路攻擊；俄羅斯駭客曾一次性針對多達九個聯邦機構發動網攻，中國駭客也曾發動一次嚴重危及美國網路基礎建設整體穩定的攻擊，當時國土安全部下轄的網路暨基礎設施安全局罕見發出通令，要求所有政府機構立刻更新軟體，以防止惡意網路攻擊。

FBI 駭客 美國

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