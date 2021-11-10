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特斯拉車禍起火 鋰電池火勢難撲滅

編譯柯立偉╱綜合9日電

俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati)一名女子8日上午駕駛一輛特斯拉(Tesla)Model S撞上路邊的一塊造景石與兩棵行道樹，隨後車上鋰電池起火燃燒；該女駕駛當場死亡，而火勢不停的鋰電池增加撲滅火勢的難度。

參與救援任務的皮爾斯鎮(Pierce Township)消防局主任麥特森(Mike Masterson)表示，他們接獲報案指稱有車輛起火後迅速趕往救援，不過趕到現場時，不僅41歲的女駕駛克莉絲汀．科德(Christine Corder)已明顯身亡，鋰電池也已開始燃燒，而特斯拉所使用的電池技術使鋰電池會一直冒火，從而增加消防人員救援之困難。

麥特森說：「一般車輛起火的狀況，我們只需灑水撲滅火勢後就結束了，可是特斯拉的鋰電池會一直不斷產生熱量，因此非常容易死灰復燃。」

國家運輸安全委員會(NTSB)曾針對特斯拉的鋰電池做過調查，委員會結論指出特斯拉所使用的高壓鋰電池在起火後不斷重新起火的特性，會對消防人員造成安全威脅；商業雜誌「商業內幕」(Business Insider)8月也曾報導過高壓鋰電池的安全問題，並指消防人員用於撲滅特斯拉汽車鋰電池火災的水量，約是撲滅普通汽車起火燃燒時的40倍。

特斯拉指出，高速碰撞本來就有機會使任何型態的車輛起火燃燒，但其用車安全指南也針對鋰電池起火的狀況作出特殊規範；據2016年特斯拉發行的安全指南表示，約需3000至8000加侖左右的水量才能撲滅鋰電池引起的火災。

特斯拉 汽車 俄亥俄州

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