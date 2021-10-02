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女足北卡羅來納勇氣隊教練萊利涉性騷 被開除

記者胡玉立／綜合報導
北卡羅來納勇氣隊2019年獲國家女子足球聯賽冠軍的檔案照。(美聯社)
北卡羅來納勇氣隊2019年獲國家女子足球聯賽冠軍的檔案照。(美聯社)

美國女子足球隊北卡羅來納勇氣隊(North Carolina Courage)教練萊利(Paul Riley)被爆自2010年起，在多個聯盟球隊中涉及不當性脅迫行為，9月30日遭球隊開除；美國國家女子足球聯賽(National Women's Soccer League，NWSL)為處理此案引起的強大餘波，原訂周末將進行的比賽也臨時叫停。

美國運動新聞網站「運動員」(The Athletic)9月30日率先報導萊利自2010年起，在聯盟內多個球隊涉及不當性脅迫行為，報導中還有兩名前球員詳述萊利的性騷擾行徑；他雖否認相關指控，但報導披露當天，萊利立即遭開除。

The Athletic的報導中，前NWSL球員法雷利(Sinead Farrelly)和辛姆(Mana Shim)公開吐露了她們遭受萊利性騷擾的經歷。

法雷利表示，萊利的性騷擾始於2011年，當時她是現已解散的女子職業足球聯盟(Women's Professional Soccer，WPS)費城獨立隊(Philadelphia Independence)球員；即使法雷利後來加入波特蘭荊棘隊(Portland Thorns)，萊利的性虐待仍然繼續。

前荊棘隊球員辛姆也同樣受到萊利性騷擾；荊棘隊表示，球隊已調查對萊利的相關指控，將他解雇，並將相關指控轉交聯盟。

萊利在2014及15年擔任荊棘隊主教練，在他被荊棘隊解雇後，改任紐約西部閃電隊(Western New York Flash)主教練一個賽季，該球隊後來被賣掉並遷至北卡州，名為勇氣隊。

萊利是2011年WPS年度最佳教練，2017年和2018年獲得NWSL相同榮譽；勇氣隊2018年和2019年均獲得NWSL冠軍。

NWSL球員工會(NWSL Players' Association)1日表示，它要求延後本周末的比賽，希望球迷理解並支持此決定。工會表示，「騰出空間來處理、感受和照顧自己是可以的。事實上，這不僅可以，而且是當務之急。作為球員，這將是我們本周末的重點」。

NWSL專員貝爾德(Lisa Baird)1日發表聲明，沒有說明周末的比賽是取消或延後，只表示此決定是由NWSL球員工會做出。工會希望球迷理解並支持這項決定。

西雅圖王朝隊(OL Reign)中場球員菲什洛克(Jess Fishlock)表示，自2013年NWSL成立以來，聯盟和女子運動界都處在「清算」處境中。

「女性運動員這些年來經歷很多事，不僅是女足，」菲什洛克說：「大家都知道美國體操隊發生了什麼事情，這其實是女子運動多年來不斷發生的事，但我們從不覺得能夠安全地談論它；如果我們有足夠的勇氣談論它，它就會被掀開來並被掃地出門，我們也可能會被告知我們身在錯誤的處境……我認為，我們正處在一個開始做下去的階段。」

美國女子足球隊北卡羅來納勇氣隊教練萊利被爆自2010年起，在多個聯盟球隊中涉及不...
美國女子足球隊北卡羅來納勇氣隊教練萊利被爆自2010年起，在多個聯盟球隊中涉及不當性脅迫行為，9月30日遭球隊開除。圖為萊利接受訪問。(美聯社)

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