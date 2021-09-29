亞特蘭大按摩店八死槍案 白人兇嫌拒認殺4亞裔女

亞特蘭大按摩店八死槍擊案的白人被告龍恩，28日對在富爾頓郡殺害另四名亞裔女子拒絕認罪。已認罪部分，他已被判決死刑。(美聯社)

亞特蘭大按摩店八死槍擊案的白人兇嫌龍恩，先前已對切羅基郡造成四死認罪，28日卻對在富爾頓郡殺害另四名亞裔 女子拒絕認罪。已認罪部分，他已被判決死刑。

今年3月16日發生的這起槍殺案，引發種族歧視 與衝突議論，法院判決格外受到重視。八名死者當中，六名為亞裔女性。

22歲的龍恩出庭應訊，他的律師代表他，對謀殺、加重攻擊、境內恐怖主義等指控拒不認罪，要求給他更多時間提出辯護，法官格蘭威爾（Ural Glanville）訂於11月23日再度開庭。

龍恩因在富爾頓郡兩家按摩院殺害69歲的金順子（Suncha Kim，譯音）、74歲的朴純貞（Soon Chung Park，譯音）、51歲的葛賢貞（Hyun Jung Grant，譯音）和63歲的于英愛（Yong Ae Yue，譯音），遭檢方起訴。

今年3月亞特蘭大按摩店八死槍擊案的現場。(美聯社)

富爾頓郡檢察官 威利斯（Fani Willis）以仇恨罪起訴龍恩，並籲請高等法院判處死刑。

喬治亞州的刑法規定，對基於種族、膚色、宗教和性別犯罪的嫌犯，若罪行確立，應加重判刑。威利斯說龍恩犯下的罪行，確定有種族與性別兩大因素。

今年7月，龍恩因在切羅基郡槍殺四人，被判處死刑外加35年徒刑。庭訊時他表示因為厭惡自己「嗜性成癮」，而他變成這樣，是自己常去光顧的性工作者「害」的，按摩院裡的員工，遂成為他洩恨的對象。

這四人為譚曉潔（Xiaojie "Emily" Tan譯音，49歲）、馮道友（Daoyou Feng譯音，44歲）、德蓮娜‧楊（Delaina Yaun譯音，33歲）和麥可斯（Paul Michels，54歲）。

切羅基郡檢察官華勒斯（Shannon Wallace）說，調查人員認為龍恩殺人的動機不含種族偏見，審判庭上，她照樣會求處死刑，但動機是性別偏見，不是種族偏見。

她決定之前，曾和死者家屬商談，說這樣可早日實現司法正義，不致把審判和上訴過程拖得太長。

富爾頓郡的威利斯認為龍恩殺人動機，種族與性別因素都有，她也和死者家屬談過，家屬了解審判可能拖很久，但他們寧願走完審判過程，也要看到司法正義得以彰顯。