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專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了

1500美公民滯阿 布林肯：撤離不限期但恐攻可能性大

阿拉斯加航空班機飛抵西雅圖 乘客手機起火緊急疏散

編譯周芳苑／綜合25日電
阿拉斯加航空公司日前從紐奧良起飛的751航班降落在西雅圖-塔科馬國際機場後，機上一名乘客的手機起火，迫使機組人員緊急部署疏散滑梯讓所有人快速離開。(Getty Images)
阿拉斯加航空公司日前從紐奧良起飛的751航班降落在西雅圖-塔科馬國際機場後，機上一名乘客的手機起火，迫使機組人員緊急部署疏散滑梯讓所有人快速離開。(Getty Images)

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)一架從紐奧良起飛的班機日前降落在西雅圖-塔科馬國際機場(Seattle–Tacoma International Airport)後，機上一名乘客的手機起火，迫使機組人員緊急部署疏散滑梯，讓所有人快速離開。

機上129名乘客和六位機組人員都安全撤離，但部分乘客受輕傷。

阿拉斯加航空公司發言人萊恩(Ray Lane)表示，23日晚上8時30分左右，這架航班降落後正等待登機門停靠之際，一名乘客手機過熱並開始冒火花。

工作人員見狀，動用好幾個滅火器和電池密封袋讓手機停止冒煙；萊恩說，由於機艙內煙霧瀰漫，機組人員為求安全，連忙架設疏散滑梯，協助乘客一一滑離機艙。

萊恩說，機上共有135人；所有乘客用滑梯從機艙滑下後，搭巴士前往航廈，其中二人被送往醫院治療，萊恩未針對傷勢提供進一步細節。

當機艙煙霧瀰漫時，有些乘客當場拍照並從機上發送照片、影片；事後，社群媒體推特(twitter)上有照片和短片，可清楚看到機艙霧朦朦和乘客離開飛機在停機坪上步行。

航空公司主管說，飛機最終被拖往登機口，機場運作未受影響；根據推特的推文，乘客對機組人員在意外發生時的快速應變能力讚許有加。

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