阿拉斯加航空班機飛抵西雅圖 乘客手機起火緊急疏散

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)一架從紐奧良起飛的班機日前降落在西雅圖-塔科馬國際機場 (Seattle–Tacoma International Airport)後,機上一名乘客的手機 起火,迫使機組人員緊急部署疏散滑梯,讓所有人快速離開。

機上129名乘客和六位機組人員都安全撤離,但部分乘客受輕傷。

阿拉斯加航空公司發言人萊恩(Ray Lane)表示,23日晚上8時30分左右,這架航班降落後正等待登機門停靠之際,一名乘客手機過熱並開始冒火花。

工作人員見狀,動用好幾個滅火器和電池密封袋讓手機停止冒煙;萊恩說,由於機艙內煙霧瀰漫,機組人員為求安全,連忙架設疏散滑梯,協助乘客一一滑離機艙。

