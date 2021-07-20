喝酒、不願戴口罩 乘客違反飛安增逾3400件

聯邦航空管理局今年接獲航空公司通報乘客「違反飛安規定」的案件總數超過3400件。圖為鹽湖城國際機場人山人海。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)公布，今年接獲航空公司通報乘客「違反飛安規定」的案件總數超過3400件；自官方於1月祭出「零容忍政策」後，反對口罩 規定的衝突卻不減反增。

新冠疫情 趨緩後旅遊業終於逐漸開放，但有關酒精、違反口罩令或小型衝突等事件仍不斷威脅飛航安全；據稱，一名乘客只因為機艙的窗戶門與另一名抱著嬰兒的乘客起衝突，最後還出拳相向；還有另一名女子因為座位上的電源無法供電，衝進商務艙朝空服員的腳猛力一跺。

華盛頓郵報報導指出，造成飛安問題的幾個關鍵因素不外乎酒精、藥物和心理疾病，情況嚴重者還可能需要送醫治療。

美國 航空(American Airlines)於本月稍早就傳出一名女子在前往達拉斯(Dallas)航班的途中試圖打開機艙門，機組人員最後將該名女子用膠布綁在座位上；5月西南航空(Southwest Airlines)一名乘客因為拒絕坐在位子上與空服員發生衝突，打斷該名空服員兩顆牙齒。

專家指出，影響飛安的衝突事件並不罕見，但很明顯的，人們從言語攻擊轉成肢體攻擊要比以快上許多。

「我們發現機艙內的敵意增加了，我想這是以前我們從未看過的現象。」代表美國航空員工的專業空服員協會(APFA)發言人哈特索恩(Paul Hartshorn)表示：「這是非常危險的事。」

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在6月的參院聽證會上已表示，會更審慎檢視這些案件：「即使他們並非有意讓飛機墜落，你能想像那會造成多大的危險。」