我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

喝酒、不願戴口罩 乘客違反飛安增逾3400件

編譯林梅婕╱綜合19日電
聯邦航空管理局今年接獲航空公司通報乘客「違反飛安規定」的案件總數超過3400件。圖為鹽湖城國際機場人山人海。(美聯社)
聯邦航空管理局今年接獲航空公司通報乘客「違反飛安規定」的案件總數超過3400件。圖為鹽湖城國際機場人山人海。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)公布，今年接獲航空公司通報乘客「違反飛安規定」的案件總數超過3400件；自官方於1月祭出「零容忍政策」後，反對口罩規定的衝突卻不減反增。

新冠疫情趨緩後旅遊業終於逐漸開放，但有關酒精、違反口罩令或小型衝突等事件仍不斷威脅飛航安全；據稱，一名乘客只因為機艙的窗戶門與另一名抱著嬰兒的乘客起衝突，最後還出拳相向；還有另一名女子因為座位上的電源無法供電，衝進商務艙朝空服員的腳猛力一跺。

華盛頓郵報報導指出，造成飛安問題的幾個關鍵因素不外乎酒精、藥物和心理疾病，情況嚴重者還可能需要送醫治療。

美國航空(American Airlines)於本月稍早就傳出一名女子在前往達拉斯(Dallas)航班的途中試圖打開機艙門，機組人員最後將該名女子用膠布綁在座位上；5月西南航空(Southwest Airlines)一名乘客因為拒絕坐在位子上與空服員發生衝突，打斷該名空服員兩顆牙齒。

專家指出，影響飛安的衝突事件並不罕見，但很明顯的，人們從言語攻擊轉成肢體攻擊要比以快上許多。

「我們發現機艙內的敵意增加了，我想這是以前我們從未看過的現象。」代表美國航空員工的專業空服員協會(APFA)發言人哈特索恩(Paul Hartshorn)表示：「這是非常危險的事。」

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在6月的參院聽證會上已表示，會更審慎檢視這些案件：「即使他們並非有意讓飛機墜落，你能想像那會造成多大的危險。」

美國 口罩 疫情

上一則

佛州2男歧視狂罵中國流感、台灣人中國佬混蛋 網路瘋傳

下一則

遺失100個夜視鏡 德州虎德堡基地大規模搜尋

延伸閱讀

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇
洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效

洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效
紐約市Delta變種病毒感染者已占七成 白思豪：不會重啟口罩令

紐約市Delta變種病毒感染者已占七成 白思豪：不會重啟口罩令
亞當斯後悔曾說不須戴罩 批CDC也過早解除口罩令

亞當斯後悔曾說不須戴罩 批CDC也過早解除口罩令

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准