MLB國民球場外槍擊案 川普影射拜登接納無證移民所致

職棒聯盟華盛頓國民隊18日在主場比賽中途，球場外驚傳槍擊案，導致球場内陷入混亂。(美聯社)

職棒聯盟華盛頓國民隊(Washington Nationals)在主場與教士隊18日比賽中途，球場外驚傳槍響，導致球場内陷入一陣混亂；該槍擊 案至少造成四人受傷，警方已宣布懸賞1萬元，希望民眾協尋嫌犯所駕駛的車輛。

警方在記者會上公布一張嫌犯車輛的照片，希望知情民眾能向警方提供線索：「嫌犯駕駛一台灰色豐田Corolla，駕駛座後輪沒有輪蓋，車窗為深色；據信，車牌是臨時登記，顯示為維吉尼亞州。」

槍擊發生在比賽六局上剛結束時，當時有球員為了保護家人衝進觀眾席並帶他們進入休息室躲避，造成部分球迷跟進入場內，另外還有大批球迷則往出口逃竄；不過當地警方證實，現場目前狀況已危機解除，調查還在持續進行中。

華府 警方率先在推特上表示有兩人受傷，15分鐘後再度發文指出：「另外兩名槍案的傷者自行走入醫院接受救治。」

華府都會警察局行政助理局長班奈狄克(Ashan Benedict)在18日晚間的記者會上表示，其中一名受傷的女子為事件中無辜的旁觀者，她在兩名嫌犯交火過程中受波及，不過該名女子目前沒有生命危險。

前總統川普則引用此事批評國家近日治安惡化，直言犯罪率快速攀升，並藉機影射拜登總統接納無證移民 ，他在聲明中表示：「我們國家的犯罪率正以前所未有的速度上升，同時美墨邊境正被一群無證移民淹沒。」

此外，警方工會也在推特上批評華府的民選官員讓當地陷入毫無法治的狀態：「歡迎來到華府，這裡的暴力犯罪無所不在。民選官員不讓我們做我們該做的事，才釀成這場悲劇。」